Turiști români, blocați pe aeroportul Heraklion după ce aeronava care trebuia să îi aducă acasă s-a defectat. Cei care urmau să plece în concediu așteaptă la Oradea / Reprezentant agenție de turism: Zborul din Grecia a fost amânat pentru ora 1.40, iar cel din România pentru 4.43

Un grup de circa 100 de turiști români sunt blocați, marți, pe aeroportul Heraklion, în Creta, după ce aeronava care trebuia să îi aducă acasă s-a defectat. La rândul lor, alți turiști care urmau să plece în concediu așteaptă la Oradea. Reprezentantul agenției de turism prin care au fost achiziționate sejururile a precizat pentru G4Media că zborul din Grecia a fost amânat pentru la noapte, la ora 1.40, iar cel de la Oradea pentru miercuri dimineață, la ora 4.43.

„Suntem cel puțin 100 de oameni din Oradea (un avion charter) ce ar fi trebuit să ne întoarcem azi din Heraklion (Creta – Grecia). Am fost preluați de la hotel la ora 5:35 iar în drum spre aeroport am fost anunțați ca zborul nostru ce era programat spre Oradea la 09:35 are întârziere. Ajunși în aeroport, după mai bine de o oră în care nu s-a știut nicio informație, am fost anunțați ca zborul va fi abia la ora 15:00. Am contactat agenția Fly Lili (compania românească cu sediul în București) responsabilă cu zborul (zbor identificat cu nr LIL772), atât prin e-mail cat și telefonic, ni s-a comunicat ca aeronava ce ar fi trebuit să vină din București să ne ia din Heraklion nu poate zbura din cauza unor probleme tehnice și ca se caută alte aeronave. Excursia am luat-o prin agenția de turism Terravista iar aici ne oferă asistență reprezentanții companie Coral Tour. Am aflat de la reprezentanții companiei Terravista faptul ca zborul a fost amânat și plecarea din Heraklion spre Oradea va fi abia la ora 23:50. Totodată și pasagerii care trebuia să zboare din Oradea spre Heraklion au aceleași probleme cu întârzierea zborurilor. (…) Update !de la terravista, plecarea se preconizează a fi la 01:40 din Heraklion (în data de 07.08.2024) și ajunge la 3:50 în Oradea ! Deocamdată nu am primit asistenta pentru cazare, aeroportul e arhiplin, am fost trimis să vizităm orașul de către operatorul Coral Tour”, a relatat pentru G4Media unul dintre turiștii români aflați pe aeroportul din Heraklion.

Contactată de G4Media, Ioana Sălăjan, reprezentantul agenției Terravista din Oradea, a precizat:

„Problema a fost generată de faptul că aeronava cu care trebuiau să se întoarcă acasă turiștii s-a defectat. Tot ce știu e că zborul a fost amânat pentru ora 1.40, la noapte, iar turiștii care ar fi trebuit să plece azi, de pe Aeroportul din Oradea, au stabilită ca oră de plecare 4.43, la dimineață. Călătorii blocați au primit voucher pentru masă.”