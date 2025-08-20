G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Turcia va găzdui la Ankara summitul NATO din 2026

turcia, ankara, steag, flag, drapel, istanbul, alegeri
Sursa foto: Unsplash

Turcia va găzdui la Ankara summitul NATO din 2026

Articole20 Aug 0 comentarii

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a anunţat marţi că summitul NATO din 2026 va avea loc pe 7 şi 8 iulie 2026 la Complexul Prezidenţial Beştepe (Kulliye) din Ankara, în Turcia, potrivit unui comunicat de presă publicat pe site-ul Alianţei Nord-Atlantice, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Vreau să mulţumesc Turciei pentru găzduirea acestei întâlniri importante. Turcia este un aliat NATO puternic timp de mai bine de 70 de ani, aducând contribuţii nepreţuite la securitatea noastră comună. La următorul nostru summit, liderii vor continua să facă din NATO o alianţă mai puternică, mai echitabilă şi mai letală, pregătită să răspundă provocărilor critice la adresa securităţii noastre”, a afirmat Mark Rutte.

Va fi pentru a doua oară când Turcia va găzdui un summit NATO, după cel organizat la Istanbul în 2004.

În cadrul summiturilor NATO, care reunesc liderii statelor membre, sunt adoptate decizii cu privire la probleme importante cu care se confruntă Alianţa Nord-Atlantică.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

România, Bulgaria și Turcia vor descuraja cu patrule agresiunea la Marea Neagră

Articole18 Aug • 3.073 vizualizări
0 comentarii

Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit vestul Turciei / Echipele de urgență au început inspecţiile în jurul Istanbulului şi în provinciile învecinate

Articole10 Aug • 1.346 vizualizări
0 comentarii

Iulie 2025, a treia cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată / Record de temperatură în Turcia

Articole7 Aug • 195 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.