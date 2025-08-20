Turcia va găzdui la Ankara summitul NATO din 2026

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a anunţat marţi că summitul NATO din 2026 va avea loc pe 7 şi 8 iulie 2026 la Complexul Prezidenţial Beştepe (Kulliye) din Ankara, în Turcia, potrivit unui comunicat de presă publicat pe site-ul Alianţei Nord-Atlantice, transmite Agerpres.

„Vreau să mulţumesc Turciei pentru găzduirea acestei întâlniri importante. Turcia este un aliat NATO puternic timp de mai bine de 70 de ani, aducând contribuţii nepreţuite la securitatea noastră comună. La următorul nostru summit, liderii vor continua să facă din NATO o alianţă mai puternică, mai echitabilă şi mai letală, pregătită să răspundă provocărilor critice la adresa securităţii noastre”, a afirmat Mark Rutte.

Va fi pentru a doua oară când Turcia va găzdui un summit NATO, după cel organizat la Istanbul în 2004.

În cadrul summiturilor NATO, care reunesc liderii statelor membre, sunt adoptate decizii cu privire la probleme importante cu care se confruntă Alianţa Nord-Atlantică.