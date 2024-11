Trump o numeşte pe Linda McMahon secretar al Educaţiei / Aceasta a fost director de pro-wrestling / ”Va face America numărul unu în lume în domeniul educaţiei”

Preşedintele ales Donald Trump a numit-o pe Linda McMahon, co-preşedintele său de tranziţie, în funcţia de viitor secretar al Departamentului Educaţiei, transmite CNN, transmite News.ro.

Decizia, pe care Trump a anunţat-o marţi seară, a luat formă după ce a devenit clar că McMahon va fi respinsă pentru funcţia de secretar al Comerţului. Trump l-a prezentat pe celălalt co-preşedinte al tranziţiei, Howard Lutnick, drept alegerea sa pentru conducerea Departamentului Comerţului mai devreme marţi.

”Linda îşi va folosi experienţa de zeci de ani în domeniul conducerii şi înţelegerea profundă atât a educaţiei, cât şi a afacerilor, pentru a împuternici următoarea generaţie de studenţi şi lucrători americani şi pentru a face America numărul unu în lume în domeniul educaţiei. Vom trimite educaţia înapoi în state, iar Linda va fi vârful de lance al acestui efort”, a declarat Trump.

McMahon, un important donator republican şi un fost director de pro-wrestling, a fost administrator al Small Business Administration în timpul primului mandat al lui Trump. Ea a fost numită în 2017 şi a demisionat în 2019 pentru a deveni preşedinte al America First Action, un super PAC pro-Trump. Ea este preşedintele Consiliului de Administraţie al America First Policy Institute, un think tank pro-Trump care a fost format în 2021 de McMahon, Larry Kudlow şi alţi consilieri din prima administraţie Trump.

AFPI a strâns milioane de dolari de când a fost înfiinţat şi a fost descris ca un ”White-House-in-waiting”, planificând potenţiale propuneri de politici pentru al doilea mandat al lui Trump.

Secretarul pentru Educaţie al lui Trump ar putea fi însărcinat cu supravegherea dispariţiei departamentului, după ce preşedintele ales a solicitat în mod repetat desfiinţarea agenţiei în timpul campaniei electorale.

Ar fi dificil să se scape de întregul departament, care oferă finanţare federală aproape tuturor şcolilor publice K-12 din ţară şi gestionează portofoliul federal de împrumuturi pentru studenţi, în valoare de 1.600 de miliarde de dolari. Iar închiderea acestuia ar necesita un act al Congresului.

Ar fi mai probabil ca unele programe să fie transferate către alte agenţii federale. Obiectivul general al multor republicani este de a reduce rolul guvernului federal în educaţia locală, care ar putea fi atins prin menţinerea programelor de finanţare, dar prin acordarea de bani statelor şi şcolilor cu mai puţine condiţii. Sub conducerea noului ministru al Educaţiei, departamentul ar putea utiliza procesul formal de reglementare pentru a anula modificările aduse de administraţia Biden Titlului IX, care au vizat extinderea protecţiei pentru elevii LGBTQ+. O nouă regulă ar putea spune că Titlul IX împiedică studenţii trans să joace în echipele sportive de fete, ceea ce Trump a susţinut în campanie.

McMahon este, de asemenea, fost CEO al WWE, pe care l-a co-fondat împreună cu soţul ei, Vince McMahon. În calitate de şefă a WWE, Linda McMahon a supravegheat transformarea acesteia dintr-o mică companie de divertisment de wrestling într-un imperiu media tranzacţionat public. Ea a demisionat din funcţia de CEO în 2009.

McMahon a candidat de două ori fără succes pentru Senatul SUA în Connecticut, pierzând în 2010 şi 2012. Ea şi-a autofinanţat aceste campanii, cheltuind 50,1 milioane de dolari în 2010 şi 48,7 milioane de dolari în 2012, potrivit Open Secrets, o organizaţie non-profit care urmăreşte finanţarea campaniilor. Trump a donat 5.000 de dolari pentru campania ei din 2012.

McMahon însăşi este un donator republican important. În timpul primei campanii prezidenţiale a lui Trump, McMahon a donat peste 7 milioane de dolari către două super PAC-uri pro-Trump, potrivit Open Secrets.

