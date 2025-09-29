Trump l-a primit pe Netanyahu la Casa Albă pentru a-l convinge de noul său plan de pace pentru Gaza

Preşedintele Donald Trump l-a primit luni la Casa Albă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i prezenta noul său plan în 21 de puncte pentru Gaza şi Orientul Mijlociu în general, relatează Reuters şi CNN. Hamas nu a văzut încă planul, potrivit unui oficial, transmite News.ro.

În timp ce se afla la Casa Albă, Netanyahu şi-a cerut scuze faţă de Qatar pentru atacul asupra Doha, potrivit unei surse israeliene. Casa Albă a publicat pe contul de X o fotografie în care Donald Trump vorbeşte la telefon în prezenţa lui Netanyahu. „Preşedintele Donald J. Trump susţine o convorbire telefonică trilaterală cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu al Israelului şi cu prim-ministrul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani al Qatarului în Biroul Oval”, este explicaţia Casei Albe care însoţeşte fotografia.

La întâlnire, în faţa presei, urmau să fie prezenţi şi vicepreşedintele JD Vance, aecretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth, trimisul special al SUA Steve Witkoff, preşedintele Comitetului şefilor de stat major general, Dan Caine, dar şi ginerele lui Trump, Jared Kushner, care este evreu.

Trump s-a arătat optimist în privinţa ajungerii la o soluţie în Orientul Mijlociu, în timp ce lucrează la asigurarea unui plan de pace pentru Gaza. Însă Netanyahu este de aşteptat să aibă rezerve şi să insiste pentru modificarea planului, au declarat pentru CNN trei oficiali israelieni.