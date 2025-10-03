Trump îmbrățișează deschis Project 2025, proiectul conservat de care a încercat cu disperare să se distanțeze în campania din 2024

Președintele Donald Trump îmbrățișează în mod deschis planul conservator de care a încercat cu disperare să se distanțeze în timpul campaniei din 2024, în timp ce unul dintre arhitecții acestuia încearcă să folosească închiderea guvernului pentru a-și accelera obiectivele de reducere a numărului de angajați federali și de pedepsire a statelor democrate, potrivit agenției de presă AP.

Într-o postare pe site-ul său Truth Social joi dimineață, Trump a anunțat că se va întâlni cu șeful său de buget, „Russ Vought, cel de la PROIECTUL 2025 Fame, pentru a determina care dintre numeroasele agenții democratice, dintre care majoritatea sunt o escrocherie politică, recomandă să fie reduse și dacă aceste reduceri vor fi temporare sau permanente”.

Comentariile au reprezentat o schimbare dramatică pentru Trump, care a petrecut o mare parte din anul trecut denunțând Proiectul 2025, revizuirea masivă a guvernului federal propusă de Fundația Heritage, care a fost redactată de mulți dintre aliații săi de lungă durată și de actuali și foști oficiali ai administrației.

„Donald Trump și acoliții săi au mințit cu nerușinare despre Proiectul 2025, iar acum el conduce țara direct spre acesta”, a declarat Ammar Moussa, fost purtător de cuvânt al campaniilor electorale ale lui Joe Biden și Kamala Harris. „Nu este deloc reconfortant să ai dreptate – doar furie că suntem blocați cu consecințele minciunilor sale.”

Shalanda Young, directoarea Oficiului de Management și Buget din cadrul administrației Biden, a declarat că administrația a urmat în mod clar planul proiectului și încă de la început.

„Cred că democrații aveau dreptate, dar asta nu mă face să mă simt mai bine”, a spus ea. „Sunt furioasă că se întâmplă acest lucru după ce ni s-a spus că acest document nu va fi punctul central al acestei administrații.”

Întrebată despre schimbarea de poziție a lui Trump, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson, a spus: „Democrații sunt disperați să vorbească despre orice altceva în afară de decizia lor de a face rău poporului american prin închiderea guvernului”.

Ce este acest proiect?

Liderii de vârf ai campaniei lui Trump au petrecut o mare parte din 2024 furioși pe Fundația Heritage pentru că a publicat o carte plină de propuneri nepopulare pe care democrații au încercat să le atribuie campaniei pentru a avertiza că un al doilea mandat al lui Trump ar conține măsuri extreme.

În timp ce multe dintre politicile prezentate în cele peste 900 de pagini se aliniau strâns cu agenda propusă de Trump – în special în ceea ce privește limitarea imigrației și desființarea anumitor agenții federale – altele solicitau măsuri pe care Trump nu le discutase niciodată, cum ar fi interzicerea pornografiei, sau pe care echipa lui Trump încerca să le evite în mod activ, cum ar fi retragerea aprobării pentru medicamentele pentru avort.

Trump a insistat în repetate rânduri că nu știe nimic despre grup sau despre cine se află în spatele acestuia, în ciuda legăturilor sale strânse cu mulți dintre autorii săi. Printre aceștia se numărau John McEntee, fostul său director al Biroului de personal prezidențial al Casei Albe, și Paul Dans, fost șef de cabinet al Biroului de gestionare a personalului din SUA.

„Nu știu nimic despre Proiectul 2025”, a insistat Trump în iulie 2024. „Nu am nicio idee cine se află în spatele lui. Nu sunt de acord cu unele dintre lucrurile pe care le spun, iar unele dintre ele sunt absolut ridicole și abisale. Orice ar face, le urez noroc, dar nu am nicio legătură cu ei.”

Șefii de campanie ai lui Trump au fost la fel de critici.

„Campania președintelui Trump a fost foarte clară de peste un an că Proiectul 2025 nu are nimic de-a face cu campania, nu vorbește în numele campaniei și nu ar trebui să fie asociat în niciun fel cu campania sau cu președintele”, au scris Susie Wiles și Chris LaCivita într-o notă de campanie. Ei au adăugat: „Rapoartele privind dispariția Proiectului 2025 ar fi foarte binevenite și ar trebui să servească drept avertisment pentru orice persoană sau grup care încearcă să prezinte în mod eronat influența sa asupra președintelui Trump și campaniei sale – nu se va termina bine pentru voi.”

De atunci, Trump a continuat să își completeze a doua administrație cu autorii acesteia, printre care Vought, „țarul frontierelor” Tom Homan, directorul CIA John Ratcliffe, susținătorul liniei dure în materie de imigrație Stephen Miller și Brendan Carr, care a scris capitolul din Proiectul 2025 referitor la Comisia Federală de Comunicații și care acum prezidează comisia.

Heritage nu a răspuns joi la o solicitare de comentarii. Dar Dans, fostul director al proiectului, a spus că a fost „incitant” să vadă că atât de multe dintre lucrurile prezentate în carte au fost puse în practică.

„Este satisfăcător. Suntem foarte mândri de munca depusă în acest scop expres: să avem un om de acțiune precum președintele Trump gata să acționeze din prima zi”, a spus Dans, care candidează în prezent pentru Senat împotriva lui Lindsey Graham în Carolina de Sud.

Administrația Trump folosește shutdown-ul pentru a-și promova obiectivele

De la învestirea sa, Trump a urmărit planurile prezentate în Proiectul 2025 pentru a extinde dramatic puterea prezidențială și a reduce dimensiunea forței de muncă federale. Acestea includ eforturi precum Departamentul pentru Eficiența Guvernamentală și pachetele de anulare bugetară, care au dus la blocarea, eliminarea sau reținerea a miliarde de dolari de către administrație în acest an.

Acum folosesc shutdown-ul pentru a accelera progresul.

Înainte de termenul limită de finanțare, OMB a ordonat agențiilor să se pregătească pentru concedieri în masă suplimentare ale angajaților federali, în loc să îi concedieze pur și simplu pe cei care nu sunt considerați esențiali, așa cum s-a practicat de obicei în timpul închiderilor guvernamentale anterioare. Vought a declarat miercuri, într-o conferință telefonică privată, legislatorilor republicani din Camera Reprezentanților că concedierile vor începe în următoarea zi sau două.

De asemenea, au folosit închiderea guvernului pentru a viza proiecte susținute de democrați, inclusiv anularea a 8 miliarde de dolari în proiecte de energie verde în statele cu senatori democrați și reținerea a 18 miliarde de dolari pentru proiecte de transport în New York City, care au fost susținute de liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, și de liderul democrat din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, în statul lor natal.

Visând la acest moment

Aceste măsuri fac parte dintr-un efort mai amplu de concentrare a autorității federale în mâinile președinției, discutat în Proiectul 2025.

În capitolul său din plan, Vought a clarificat că dorește ca președintele și OMB să exercite o putere mai directă.

„Directorul trebuie să-și considere funcția ca fiind cea mai bună și mai cuprinzătoare aproximare a gândirii președintelui”, a scris el. Vought a descris OMB ca fiind „sistemul de control al traficului aerian al președintelui”, care ar trebui să fie „implicat în toate aspectele procesului politic al Casei Albe”, devenind „suficient de puternic pentru a trece peste birocrația agențiilor de implementare”.

Senatorul Mike Lee, republican din Utah, a declarat pe Fox News Channel că Vought „are un plan, iar acest plan va reuși să-i confere lui Trump și mai multă putere. Acesta va fi cel mai mare coșmar al democraților”.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a repetat acest mesaj, insistând că închiderea guvernului îi conferă lui Trump și directorului său de buget o putere vastă asupra guvernului federal și puterea unilaterală de a determina care personal și politici sunt esențiale și care nu.

Schumer i-a înmânat „cheile regatului președintelui”, a declarat Johnson joi. „Deoarece au decis să voteze închiderea guvernului, au oprit efectiv puterea legislativă… și au predat-o puterii executive”.

Young a spus că Constituția nu acordă Casei Albe o astfel de putere și i-a mustrat pe republicanii din Congres pentru că și-au abandonat datoria de a-l controla pe președinte.