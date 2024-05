Trump afirmă, la un miting susţinut într-un parc din Bronx, că imigranţii aflaţi ilegal în SUA „construiesc o armată” pentru a-i ataca pe americani / ”Ei vor să ne prindă din interior”

Candidatul republican la preşedinţia SUA, Donald Trump, a afirmat joi, fără dovezi, că imigranţii din Africa, Orientul Mijlociu şi din alte părţi „construiesc o armată” pentru a-i ataca pe americani „din interior”, folosind din nou o retorică periculoasă despre imigranţii aflaţi ilegal în SUA, relatează Reuters, transmite News.ro.

În timpul unui miting în cartierul South Bronx din New York, în majoritate hispanic şi de culoare, Trump a încercat să prezinte imigranţii din China, Republica Democrată Congo şi alte ţări ca fiind o ameninţare violentă, chiar dacă studiile arată că imigranţii nu sunt mai predispuşi să se implice în infracţionalitate.

„Aproape toţi sunt bărbaţi şi arată ca la vârsta de luptă. Cred că îşi construiesc o armată”, a spus Trump în faţa câtorva mii de susţinători care s-au adunat să-l asculte în Parcul Crotona. „Ei vor să ne prindă din interior”, a afirmat fostul preşedinte.

De-a lungul campaniei sale, Trump a folosit în repetate rânduri un limbaj controversat pentru a-i acuza pe imigranţii aflaţi ilegal în SUA că alimentează criminalitatea violentă, numindu-i de pildă „animale” responsabile de „otrăvirea sângelui” ţării. Ca dovezi, el exemplifică prin cazuri individuale de infracţiuni mai degrabă decât cu date agregate.

„Nu îi vom lăsa pe aceşti oameni să vină şi să ne ia oraşul şi să ne ia ţara”, a mai declarat Trump, promiţând să desfăşoare „cea mai mare operaţiune de deportare a infractorilor din istoria ţării”, dacă va fi reales la Casa Albă.

Trump a încercat, de asemenea, să lege nivelul record de migranţi prinşi trecând ilegal frontiera dintre SUA şi Mexic de situaţia economică a alegătorilor de culoare şi hispanici, susţinând, fără dovezi, că migranţii le iau locurile de muncă.

Decizia lui Trump de a vorbi în Bronx a fost în parte o chestiune de circumstanţă. Programul său de campanie a fost îngreunat de procesul pe care îl are în New York, în care este acuzat că a falsificat registrele contabile pentru a ascunde o plată către o vedetă porno pentru ca aceasta să păstreze tăcerea în legătură cu cu presupusă relaţie sexuală avută cu el. În aprilie, Trump şi-a făcut o apariţie de campanie într-un magazin din Harlem, New York.

Trump se află într-o cursă electorală strânsă cu preşedintele democrat Joe Biden înaintea alegerilor din 5 noiembrie. Mitingul din Bronx a făcut parte din efortul său de a exploata sprijinul tot mai slab al lui Biden în rândul alegătorilor hispanici şi de culoare. Aproximativ 55% dintre locuitorii comitatului Bronx sunt hispanici şi aproximativ o treime sunt de culoare, iar mulţimea de joi a fost mai amestecată din punct de vedere rasial decât la mitingurile sale obişnuite, care sunt predominant albe, notează Reuters.

Campania lui Trump a primit permisiunea ca până la 3.500 de persoane să participe la miting, a precizat Departamentul parcurilor din New York.

BĂTĂLIE PENTRU POPULAŢIA HISPANICĂ ŞI DE CULOARE

Sondajele recente sugerează că Trump câştigă teren în rândul negrilor şi al hispanicilor, care au fost esenţiali pentru victoria lui Biden în 2020. Strategii lui Trump văd o şansă de a obţine suficiente voturi de la aceştia pentru a face diferenţa, în noiembrie, în statele oscilante.

Biden a avut o avalanşă de acţiuni şi evenimente axate pe consolidarea sprijinului în rândul alegătorilor afro-americani. El i-a indicat pe Trump şi pe alţi republicani pentru că au atacat programe menite să îmbunătăţească diversitatea, echitatea şi incluziunea, iar joi campania preşedintelui a lansat o două reclame la TV şi radio care critică tratamentul aplicat de Trump persoanelor de culoare.

Reuters a intervievat nouă participanţi hispanici şi de culoare la miting, care au declarat că vor vota pentru Trump în 2024. Dintre cei şapte care aveau vârsta de vot în 2020, şase au votat pentru Trump. Aceştia au citat economia şi imigraţia ca fiind principalele motive pentru care l-au susţinut.

„Este istorie, prin faptul că se află aici”, a declarat Steven Suarez, 46 de ani, care este portorican, referindu-se la faptul că Trump este primul candidat republican la preşedinţie care face o oprire în Bronx de la Ronald Reagan în anii 1980. „Ar fi putut merge oriunde în New York. Ar fi putut merge în Manhattan. A ales să vină aici”, s-a arătat impresionat alegătorul.

Într-un sondaj realizat în martie de New York Times/Siena College, Trump a fost ales de 23% dintre respondenţii de culoare şi 46% dintre cei hispanici într-o confruntare unu la unu cu Biden. Această cifră este mult mai mare decât cei 12% dintre votanţii de culoare şi 32% dintre votanţii hispanici pe care Trump i-a câştigat în 2020, potrivit sondajelor la ieşirea de la urne ale Edison Research.

Analiştii politici au atribuit slăbirea sprijinului pentru Biden în rândul alegătorilor de culoare în parte impactului exagerat al inflaţiei asupra persoanelor care trăiesc de la un salariu la altul.

Prezent joi la primul său miting al lui Trump, Ed Rosa, în vârstă de 60 de ani, a declarat că a fost un votant democrat de mult timp, dar a simţit că votul său pentru Biden în 2020 a fost o greşeală. El a spus că Partidul Democrat „a devenit prea socialist” şi nu gestionează bine economia sau frontiera sudică.