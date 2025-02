Trimisul special al SUA pentru Ucraina şi Rusia: Un plan de pace ar putea veni în câteva zile sau săptămâni

Keith Kellogg, trimisul special al preşedintelui SUA pentru Ucraina şi Rusia, a declarat sâmbătă că un plan de pace între cele două naţiuni aflate în conflict ar putea fi finalizat în câteva zile sau săptămâni, relatează CNBC, preluată de News.ro.

”Sunt pe ‘timpul lui Trump’,” a spus Kellogg delegaţilor prezenţi la un eveniment organizat în marja Conferinţei de Securitate de la München, făcând referire la stilul decizional rapid al preşedintelui Donald Trump.

”Îţi cere să faci treaba azi şi mâine vrea să ştie de ce nu este deja rezolvată,” a explicat el, subliniind că discuţiile sunt într-un stadiu avansat şi că o soluţie ar putea fi conturată curând.

Kellogg a precizat că negocierile urmează o abordare pe două piste, cu reprezentanţi ai SUA care discută separat cu Rusia şi cu Ucraina şi aliaţii săi europeni. El a subliniat că, în ciuda sugestiilor anterioare din partea Washingtonului, atât Ucraina, cât şi Europa trebuie să fie parte a acestor negocieri.

”Trebuie să îi aducem şi pe aliaţi. Vor juca Ucraina şi Europa un rol? Bineînţeles că da. Nu poţi face asta excluzând pe cineva,” a declarat el.

Europa, parte a discuţiilor, dar nu neapărat prezentă fizic la masa negocierilor

Kellogg a clarificat că, deşi Europa ar putea să nu fie fizic la masa negocierilor, interesele sale vor fi luate în considerare.

”Nu vrem să intrăm într-o dezbatere amplă cu un grup prea mare,” a spus el.

Întrebat despre cerinţele pentru o garanţie credibilă de securitate pentru Ucraina, Kellogg a declarat că, deocamdată, nu poate oferi un răspuns clar, precizând că este prezent la conferinţă pentru a obţine perspective din partea oficialilor ucraineni şi europeni.

El a recunoscut, de asemenea, că Statele Unite au uneori tendinţa de a privi situaţia doar prin propria lor perspectivă, ceea ce poate afecta dinamica negocierilor.

Negocierile de pace revin în prim-plan după discuţiile dintre Trump, Putin şi Zelenski

Discuţiile despre un posibil acord de pace între Rusia şi Ucraina au revenit în centrul atenţiei săptămâna aceasta, după ce preşedintele Trump a purtat convorbiri telefonice separate atât cu Vladimir Putin, cât şi cu Volodimir Zelenski.

Iniţial, Trump a sugerat că un acord bilateral ar putea fi convenit între Washington şi Moscova, dar ulterior a clarificat că Zelenski şi ”mulţi alţi actori” vor fi implicaţi în negocieri.

În ciuda acestor declaraţii, incertitudinea privind implicarea Europei în discuţii a generat îngrijorări în rândul liderilor UE, care au insistat că nu poate exista o pace durabilă fără participarea Europei.

Reacţiile liderilor europeni: excluderea Europei este ”inacceptabilă”

Premierul Croaţiei, Andrej Plenković, prezent la conferinţă, a declarat că nu orice acord de pace este acceptabil, ci doar unul care asigură integritatea teritorială a Ucrainei. El a adăugat că excluderea Europei din negocieri ar fi ”inacceptabilă” din punct de vedere politic, având în vedere legăturile transatlantice istorice dintre Europa şi Statele Unite.

Premierul Islandei, Kristrún Frostadóttir, a exprimat o nemulţumire generală a liderilor europeni faţă de poziţia SUA, declarând că ”oamenii încă nu sunt siguri ce vor să facă americanii” şi că este dificil pentru oficialii europeni ”să răspundă constant unor declaraţii neclare”.

Fostul ministru de Externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis, a adoptat o poziţie mai critică, spunând că Europa nu se află la masa negocierilor pentru că ”nu are mare lucru de oferit”.

”Dacă am fi gata acum să oferim trupe, bani şi integrare în UE, am putea avea propria noastră masă de negocieri. Am putea invita Ucraina, Putin, Trump şi pe oricine altcineva să discutăm despre pace aşa cum o înţelegem noi,” a declarat Landsbergis.

”Din păcate, acum suntem doar nişte spectatori. Iar atunci când eşti doar un spectator, eşti dependent, iar cel de care depinzi este cel care stabileşte regulile,” a concluzionat el.