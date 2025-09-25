Trei poliţişti de frontieră din Arad, sub control judiciar / Au dispărut 1.000 de baxuri de țigări din camera de probe

Mai multe birouri din cadrul STPF Arad au fost percheziţionate, luni, în cadrul anchetei care vizează furtul ţigărilor din camera de probe, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Trei polițiști de frontieră din Arad vizați de percheziții zilele trecute, în dosarul furtului a aproape 1.000 de baxuri de țigări, au fost sub control judiciar pentru 60 de zile.

Cei trei polițiști sunt acum cercetați pentru fals intelectual, iar unul este anchetat in plus și pentru fals în declarații.

Procurorii arată că, în noiembrie 2024, unul dintre angajaţii Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Arad “a întocmit, în fals, un înscris în cuprinsul căruia a declarat că toate valorile materiale şi băneşti aflate în gestiunea sa se găsesc în încăperile din Camera de Corpuri Delicte”. Au fost incluse astfel şi ţigarete nemarcate care ar fi fost furate de doi colegi, arestaţi în cauză încă din luna iunie.

În luna iunie, doi poliţişti de frontieră care ar fi furat ţigările din sediul de la Turnu au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile. Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad informase, la acea dată, că unul dintre ei, în timp ce se afla la serviciu noaptea, a folosit fără drept cheia de la Camera de Corpuri Delicte, de unde a sustras 7.500 de pachete de ţigări (15 baxuri). El a dus ţigările cu o maşină la intrarea în satul Turnu, unde le-a mutat într-un alt autovehicul, moment în care a fost prins de poliţişti.

Al doilea poliţist de frontieră l-ar fi ajutat la furt şi s-ar fi ocupat de vânzarea ţigărilor.

Ulterior, anchetatorii au constatat că din camera de probe lipseau, de fapt, 922 de baxuri cu ţigarete de diferite mărci.