Trei inculpaţi care ar fi intenţionat să vândă droguri la Untold, arestaţi preventiv la Cluj

Trei persoane despre care există suspiciunea rezonabilă că ar fi intenţionat să vândă droguri la festivalul de muzică Untold, au fost arestate, recent, într-un dosar penal în care procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Serviciul Teritorial Cluj îi acuză de mai multe infracţiuni, printre care trafic de droguri de mare risc şi cumpărare şi trafic de influenţă, transmite Agerpres.

DIICOT Cluj precizează, miercuri, într-un comunicat de presă, că actele de urmărire penală efectuate a rezultat că, în perioada iulie – 2 august, doi dintre aceştia au procurat, transportat, manipulat şi deţinut în scopul comercializării cantităţile de 1.780 comprimate ecstasy (drog de mare risc) şi 14 kilograme substanţă psihoactivă 2-MMC, descoperite în portbagajul autoturismului unuia dintre inculpaţi, ascunse în interiorul a două roţi de rezervă.

De asemenea, pe parcursul percheziţiilor au fost identificate şi ridicate o pungă conţinând mai multe fragmente solide de substanţă de culoare maro închis, plicuri având în interior substanţă cristalină, mai multe cutii cu substanţe anabolizante, un cântar, un grinder, mai multe obiecte purtând urme de substanţă, o armă neletală şi mai multe cartuşe, sume de bani în lei şi euro, dispozitive de stocare a datelor, precum şi alte mijloace de probă.

„Cu privire la substanţele indisponibilizate subzistă suspiciunea rezonabilă că inculpaţii le-au achiziţionat pentru a le comercializa în contextul festivalului de muzică ce se va desfăşura în municipiul Cluj Napoca, în perioada 8 – 11 august 2024”, se arată în comunicatul menţionat.

Totodată, din materialul probator administrat a reieşit faptul că, în luna aprilie, doi inculpaţi au manipulat şi vândut peste 500 grame substanţă psihoactivă 2-MMC.

În plus, actele de urmărire penală au relevat că în cursul lunii februarie 2024, fiind cercetat într-un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor interzise, a dat unui coinculpat suma de 7000 euro, în schimbul promisiunii ca, prin influenţa pe care cel din urmă a pretins că o are asupra medicilor legişti şi a procurorului de caz, să obţină un buletin de analiză din care să rezulte că nu a consumat substanţe psihoactive, restituirea permisului de conducere şi adoptarea unei soluţii de netrimitere în judecată.

Cei trei au fost reţinuţi de procurori în data de 2 august, iar o zi mai târziu judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Cluj a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activităţile judiciare au fost realizate împreună cu poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj Napoca, acţiunea beneficiind de sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Sălaj şi Bistriţa Năsăud, specialiştilor criminalişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj şi jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Cluj.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Tehnic şi de Criminalistică din cadrul DIICOT şi Direcţia Operaţiuni Speciale din Poliţia Română.