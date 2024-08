Trei bărbaţi acuzaţi că au pus la cale atacurile de la 11 septembrie au ajuns la un acord de recunoaştere a vinovăţiei – Pentagon

Trei dintre bărbaţii acuzaţi de plănuirea atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001, deţinuţi la Guantanamo, au încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei, anunţă Departamentul Apărării din SUA, relatează BBC, citată de News.ro.

Khalid Sheikh Mohammad, Walid Muhammad Salih Mubarak Bin Attash şi Mustafa Ahmed Adam al-Hawsawi au fost deţinuţi ani de zile la baza navală americană Guantanamo Bay, Cuba, fără a fi judecaţi.

Potrivit presei americane, bărbaţii vor pleda „vinovat” în schimbul acceptării de către procuratură de a nu solicita pedeapsa cu moartea.

Termenii acordului de recunoaştere a vinovăţiei nu au fost încă publicaţi.

Aproape 3 000 de persoane din New York, Virginia şi Pennsylvania au fost ucise în atacurile al-Qaida din 2001. Acestea au fost cele mai grave atacuri pe teritoriul SUA de la atacul japonez din 1941 asupra Pearl Harbour, Hawaii, în care au fost ucise 2.400 de persoane.

Înţelegerea a fost anunţată pentru prima dată într-o scrisoare trimisă de procurori familiilor victimelor, potrivit The New York Times. „În schimbul eliminării pedepsei cu moartea ca posibilă pedeapsă, cei trei acuzaţi au fost de acord să pledeze vinovaţi pentru toate infracţiunile imputate, inclusiv pentru uciderea celor 2.976 de persoane enumerate în foaia de acuzare”, se arată în scrisoarea procurorului şef, contraamiralul Aaron C Rugh.

Se aşteaptă ca bărbaţii să îşi prezinte în mod oficial pledoariile în instanţă chiar săptămâna viitoare, a scris NYT.

În septembrie, administraţia Biden ar fi respins termenii unei înţelegeri cu cinci bărbaţi deţinuţi la baza navală americană din Cuba. Bărbaţii ar fi cerut preşedintelui o garanţie că nu vor fi ţinuţi în izolare şi că vor avea acces la tratament pentru traume.