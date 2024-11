„Trains”, ”Chronicles of the Absurd” și ”American Pastoral” au câștigat cele mai importante premii la festivalul de documentare IDFA / Ce premiu a luat Radu Jude cu ”Eight Postcards from Utopia”

„Trains” de Maciej J. Drygas a câștigat premiul pentru cel mai bun film din competiția internațională la Festivalul Internațional de Film Documentar de la Amsterdam din acest an, iar «Chronicles of the Absurd» de Miguel Coyula a câștigat premiul pentru cel mai bun film din competiția Envision, arată Variety.

„Trains” este o călătorie prin secolul al XX-lea povestită în întregime prin imagini de arhivă. Juriul competiției internaționale, format din Juliana Fanjul, Sophie Fiennes, Grace Lee, Asmae El Moudir și Kazuhiro Soda, a declarat că a fost unanim în decizia sa, subliniind „utilizarea curajoasă și inventivă a arhivei” de către Drygas.

„Filmul ne arată rute către consecințele pozitive și negative ale inovației industriale moderne. El valorifică magia cinematografiei și, în calitate de public, suntem bântuiți de timpul nostru istoric prezent, chiar dacă suntem martori ai trecutului”, a adăugat juriul despre filmul câștigător, care va primi un premiu în bani de 15.000 de euro.

Juriul Competiției Internaționale i-a acordat premiul pentru cea mai bună regie, în valoare de 5000 de euro, lui Auberi Edler pentru „An American Pastoral”, care urmărește o alegere pentru un loc în consiliul școlii publice dintr-un mic oraș conservator din Pennsylvania, pe fondul unei intense lupte culturale și ideologice.

„Prin simpla privire și ascultare, această regizoare dezvăluie complexitatea actuală din inima Statelor Unite”, se arată în declarația juriului. „Angajamentul său profund față de observație permite spectatorului să se afle față în față cu comunitățile din film și oferă o perspectivă critică asupra rezultatelor ultimelor alegeri prezidențiale din Statele Unite.”

În documentarul lui Coyula, el și partenerul său artist Lynn Cruz utilizează o serie de rapoarte audio secrete pentru a expune controlul și intimidarea la care sunt supuși artiștii independenți în țara lor natală, Cuba. Juriul competiției Envision, format din Sam Green, Nduka Mntambo, Kumjana Novakova, B. Ruby Rich și Wael Shawky, a declarat că „Chronicles of the Absurd” este „complex din punct de vedere formal, cu un limbaj cinematografic care se naște organic și direct din limitele sale”.

Juriul a subliniat, de asemenea, „forma radicală a filmului, care se potrivește și întruchipează spiritul radical al artiștilor care refuză să fie reduși la tăcere”. Cuba a fost subiectul unei secțiuni Spotlight la ediția din acest an a IDFA, iar directorul artistic Orwa Nyrabia a declarat pentru Variety că Cuba este „o țară aflată în suferință, dar care nu beneficiază de nicio atenție din partea mass-media” și că filmul documentar „operează într-un mod diferit de știri și mass-media, unde [lucrurile] se întâmplă doar atunci când se întâmplă”.

Premiul Envision Competition pentru cea mai bună regie, în valoare de 5 000 EUR, a fost acordat lui Massimo D’Anolfi și Martina Parenti pentru „Bestiaries, Herbaria, Lapidaries”, iar premiul pentru contribuție artistică remarcabilă a fost acordat ex aequo lui Omar Mismar pentru „A Frown Gone Mad” și lui Yo-Hen So pentru „Park”.

În altă ordine de idei, premiul pentru cel mai bun prim lungmetraj a revenit filmului „CycleMahesh” de Suhel Banerjee, premiul pentru cel mai bun film olandez a fost acordat lui Luuk Bouwman pentru „The Propagandist”, iar premiul FIPRESCI pentru „Writing Hawa” de Najiba Noori. Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj documentar a mers la „The Flowers Stand Silently, Witnessing” de Theo Panagopoulos.

La începutul acestei săptămâni, festivalul a înmânat premiile pentru brațul său de piață, Forumul. „Dry Sky” de Ibrahim Omar a câștigat Premiul IDFA Forum pentru cel mai bun pitch, «Do You Love Me» de Lana Y. Daher a primit Premiul Forum pentru cel mai bun rough cut, iar Premiul DocLab Forum a fost acordat filmului «Amorphous» de May Abdalla. Premiul inaugural Producers Connection a fost acordat filmului „Looking for the Mermaid” de Yara Costa.

Găsiți mai jos lista completă a câștigătorilor:

Competiție Internațională

Premiul IDFA pentru cel mai bun film (15.000 €) – „Trains” de Maciej J. Drygas

Premiul IDFA pentru cea mai bună regie (5.000 €) – Auberi Edler pentru „An American Pastoral”

Premiul IDFA pentru cel mai bun montaj – Maciej J. Drygas pentru „Trains”

Premiul IDFA pentru cea mai bună fotografie – Zvika Gregory Portnoy și Zuzanna Solakiewicz pentru „The Guest”

Concurență Envision

Premiul IDFA pentru cel mai bun film (15.000 €) – „Cronicile absurdului” de Miguel Coyula

Premiul IDFA pentru cea mai bună regie (5.000 €) – Massimo D’Anolfi și Martina Parenti pentru „Bestiari, Herbaria, Lapidaries

Premiul pentru contribuție artistică remarcabilă – ex aequo lui Omar Mismar pentru „A Frown

Gone Mad” și Yo-Hen So pentru „Park”

DocLab

Premiul pentru non-ficțiune imersivă (5.000 EUR) – Lisa Schamlé pentru „Me, a Représentation”

Mențiune specială pentru non-ficțiune imersivă – „The Liminal” de Alaa Al Minawi

Premiul pentru povestiri digitale (5.000 EUR) – Pegah Tabassinejad pentru „Câmpuri entropice de deplasare”

Mențiune specială pentru povestirea digitală – „Arde din absență” de Emeline Courcier

Documentare scurte

Premiul IDFA pentru cel mai bun scurtmetraj documentar (5.000 EUR) – „The Flowers Stand Silently, Witnessing” de Theo Panagopoulos

Mențiune specială – „Mama Micra” de Rebecca Blöcher

Concurs pentru documentar pentru tineret

Premiul IDFA pentru cel mai bun documentar pentru tineret (13+) (2.500 €) – Eefje Blankevoort și Lara Aerts pentru „Everything Will Be Alright”

Mențiune specială (13+) – „Simply Divine” de Mélody Boulissière

Premiul IDFA pentru cel mai bun documentar pentru tineret (9-12) (2.500 EUR) – Poorva Bhat pentru „Despre ce este filmul?”

Mențiune specială (9-12) – „Cei invizibili” de Martijn Blekendaal

Premii suplimentare

Premiul IDFA pentru cel mai bun film primar (5.000 EUR) – „CycleMahesh” de Suhel Banerjee

Premiul IDFA pentru cel mai bun film olandez (5.000 €) – Luuk Bouwman pentru „The Propagandist”

Premiul Beeld & Geluid IDFA ReFrame (5.000 EUR) – Farahnaz Sharifi pentru „My Stolen Planet”

Mențiune specială Beeld & Geluid IDFA ReFrame Award – Radu Jude și

Christian Ferencz-Flatz pentru „Opt cărți poștale din Utopia”

Premiul FIPRESCI – „Writing Hawa” de Najiba Noori

