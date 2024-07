Trafic suspendat pe aeroportul din Frankfurt, după intruziunea unor activiști de mediu, care și-au lipit palmele de pistă

Traficul aerian a fost suspendat joi dimineață pe aeroportul din Frankfurt, cel mai mare din Germania, în urma intruziunii militanților ecologiști care a dus la intervenția poliției, au anunțat poliția și aeroportul, potrivit agenției AFP.

„Facem tot ce ne stă în putință pentru a-i scoate de pe pistă pe activiștii pentru mediu”, a declarat o sursă din poliție pentru AFP.

Toate decolările și aterizările au fost suspendate la Frankfurt, a precizat aeroportul pe site-ul său.

Potrivit unui mesaj postat pe pagina X a mișcării ecologiste Letzte Generation, activiștii cer “semnarea unui Tratat internațional de eliminare treptată a combustibililor fosili (petrol, gaz, cărbune) până în 2030.

🔥 Oil Kills! Internationale Protestkampagne gestartet!

‼️ Aktuell befinden sich Unterstützer*innen der Letzten Generation auf dem Rollfeld des Flughafens Köln/Bonn und beeinträchtigen so den Flugverkehr. Gleichzeitig wird weltweit in über 10 Ländern an Flughäfen protestiert!… pic.twitter.com/RLSsVSwMfS

— Letzte Generation (@AufstandLastGen) July 24, 2024