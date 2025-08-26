Trafic blocat pe Drumul Expres 12, spre Piteşti, după un accident la Negreni / Circulaţia e deviată pe DN 65
Traficul rutier este blocat, marţi după-amiază, pe Drumul Expres 12 Craiova – Piteşti pe sensul spre Piteşti, la kilometrul 78 în zona localităţii Negreni, după un accident în care au fost implicate două camioane, circulaţia fiind deviată pe DN 65, anunţă Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt, transmite Agerpres.
În urma coliziunii dintre cele două camioane, au fost blocate ambele benzi ale drumului pe sensul de mers către Piteşti, iar reprezentanţii Drumurilor Naţionale au informat, într-o postare pe Facebook, faptul că redeschiderea circulaţiei ar putea avea loc în aproximativ patru ore.
Totodată, aceştia menţionează că, în momentul producerii accidentului, carosabil era curat şi uscat.
Unul dintre camioane era încărcat cu produse alimentare, care s-au răsturnat pe asfalt.
La locul accidentului sunt prezente echipaje de poliţişti, pompieri, echipaje de la Ambulanţă şi de la Drumuri Naţionale.
