G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Trafic blocat pe Drumul Expres 12, spre Piteşti, după un accident la…

sursa foto: ISU

Trafic blocat pe Drumul Expres 12, spre Piteşti, după un accident la Negreni / Circulaţia e deviată pe DN 65

Articole26 Aug 0 comentarii

Traficul rutier este blocat, marţi după-amiază, pe Drumul Expres 12 Craiova – Piteşti pe sensul spre Piteşti, la kilometrul 78 în zona localităţii Negreni, după un accident în care au fost implicate două camioane, circulaţia fiind deviată pe DN 65, anunţă Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În urma coliziunii dintre cele două camioane, au fost blocate ambele benzi ale drumului pe sensul de mers către Piteşti, iar reprezentanţii Drumurilor Naţionale au informat, într-o postare pe Facebook, faptul că redeschiderea circulaţiei ar putea avea loc în aproximativ patru ore.

Totodată, aceştia menţionează că, în momentul producerii accidentului, carosabil era curat şi uscat.

Unul dintre camioane era încărcat cu produse alimentare, care s-au răsturnat pe asfalt.

La locul accidentului sunt prezente echipaje de poliţişti, pompieri, echipaje de la Ambulanţă şi de la Drumuri Naţionale.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

FOTO | Coloane de mașini și blocaj de aproape o oră pe A2, dinspre litoral spre Capitală, posibil din cauza taxei de pod de la Fetești – Cernavodă / Se poate plăti prin SMS la numărul 7577 (trimis în avans sau până la miezul nopții după trecere)

Articole17 Aug • 21.906 vizualizări
4 comentarii

Trafic oprit pe Transfăgărăşan, în judeţul Argeş

Articole7 Aug 2025 • 2.841 vizualizări
0 comentarii

Trafic rutier oprit pe autostrada A3 Bucureşti-Ploieşti, după ce mai multe vaci au rupt gardul de protecţie în dreptul localităţii ilfovene Voluntari şi au intrat pe şosea, blocând ambele sensuri / Accident cu două maşini, o persoană rănită

Articole22 Iul 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.