Tottenham vs Manchester United – Cine transmite la tv finala Europa League de miercuri

Tottenham Hotspur și Manchester United se luptă pentru câștigarea trofeului Europa League miercuri seara, de la ora 22:00, pe arena San Mames din Bilbao. Este o partidă care poate salva un sezon dezastruos atât pentru trupa lui Ange Postecoglou, cât și pentru cea pregătită de Ruben Amorim.

Tottenham vs Manchester United va fi în direct pe Digisport 1 și Prima Sport 1 de la ora 22:00.

Echipe probabile:

Tottenham: Vicario – Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie – Sarr, Bissouma, Bentancur – Johnson, Solanke, Richarlison

De știut înainte de finala Europa League

Ultimul trofeu european cucerit de Hotspur a avut loc în 1984, atunci când a câștigat Cupa UEFA.

De cealaltă parte, United a triumfat în Europa League în 2017, cu Jose Mourinho pe banca tehnică.

Primul meci direct dintre cele două echipe a avut loc în FA Cup, pe 28 ianuarie 1899, pe vremea când United se numea Newton Heath. S-a încheiat 1-1, iar la rejucare s-a impus Tottenham cu 5-3.

În 204 dispute, United are 96 de victorii, iar Spurs 57 (restul au fost remize). Între 2001 și 2009, Manchester a reușit să fie neînvinsă în 26 de partide.

Sunt însă motive de optimism pentru fanii lui Spurs: în acest sezon, Tottenham s-a impus în toate cele trei întâlniri cu United.

Meciul va fi arbitrat de germanul Felix Zwayer, acesta fiind ajutat de Robert Kempter şi Christian Dietz. Rezervă va fi Maurizio Mariani (Italia), iar asistent de rezervă Daniele Bindoni (Italia).

În Camera VAR se vor găsi Bastian Dankert (Germania), Benjamin Brand (Germania) şi Carlos del Cerro Grande (Spania).

Tottenham și Manchester United au o singură variantă de a fi prezente în viitoarea ediție a cupelor europene (Champions League): să câștige trofeul pe San Mames.

