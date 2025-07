Transfer de marcă în NBA: Vedeta Kevin Durant, la Houston Rockets

Kevin Durant este noul jucător al celor de la Houston Rockets, informația fiind confirmată de echipa din NBA pe rețelele sociale. Ultima grupa la care Durant a activat este Phoenix Suns.

Într-o postare pe rețelele sociale, gruparea din Houston a inclus mesajul „La treabă” alături de fotografia lui Kevin. Este până acum cel mai mare transfer din intersezonul din NBA.

Durant este unul dintre veteranii din NBA, el urmând să împlinească în septembrie vârsta de 37 de ani.

Va fi al 18-lea său sezon din NBA. Reamintim că Houston Rockets a încheiat pe doi în Conferința de Vest în stagiunea recent încheiată.

„Trecerea mea prin Phoenix se încheie. Toate etapele mele au avut un impact pozitiv asupra mea. Am apreciat toate interacțiunile mele, de la staff la jucători.

Este o familie din care fac parte. Eu cred, sincer, că NBA nu este decât o mare comunitate. Eu trimit toată dragostea mea în Arizona. Houston, abia aștept!”, a scris Durant pe contul său de X.

Durant este pe locul opt în topul cel mai buni marcatori din istoria NBA, cu 30.571 puncte.

Conform AFP, venirea dublului campion al NBA în Texas face parte dintr-un transfer record care include șapte echipe.

Houston îl va mai primi în rândurile sale pe Clint Capela, provenind de la Atlanta Hawks. Brooklyn Nets, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves și Los Angeles Lakers au fost și ele implicate în transferuri cu jucători de un calibru mai mic, transmite sursa citată, conform Agerpres.

Kevin Durant (@KDTrey5) will wear No. 7 for the #Rockets. Number last worn by Cam Whitmore in 2025. #NBA pic.twitter.com/tv2vRj5qkK

— Etienne Catalan (@EtienneCatalan) July 7, 2025