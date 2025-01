Topul știrilor false legate de încetarea focului între Israel și Hamas: imagini atribuite în mod eronat momentului, afacerea Eli Feldstein

Israelul și Hamas au convenit o încetare a focului la 15 ianuarie 2025, care a intrat în vigoare la 19 ianuarie 2025, începând cu schimbul a trei femei ostatice israeliene deținute în Gaza de la 7 octombrie 2023 și a 90 de palestinieni deținuți în închisorile israeliene. Acest eveniment a generat mai multe cazuri de știri false.

Iată principalele materiale cu dezinformări care cu circulat în spațiul public:

1) Fact Check: O înregistrare video cu parlamentari israelieni care plâng a fost trecută greșit ca răspuns la acordul de încetare a focului (REUTERS)

„O înregistrare video din 2023 care arată oameni din parlamentul Israelului plângând după o proiecție a unor imagini din atacul Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului a fost distribuită cu subtitrări false care spun că aceasta arată membri ai parlamentului plângând din cauza acordului de încetare a focului încheiat de Israel cu Hamas în ianuarie 2025.

Un acord de încetare a focului între Israel și Hamas a intrat în vigoare la 19 ianuarie. Ministrul securității naționale, Itamar Ben-Gvir, și alți doi miniștri din partidul său naționalist-religios s-au opus acordului, demisionând din cabinetul premierului israelian Benjamin Netanyahu.

O înregistrare video care arată oameni plângând și consolându-se reciproc a fost postată online cu titlul: „Membrii Knesset plâng din cauza acordului de încetare a focului și Ben Gvir a plecat”.

Un jurnalist de la Canalul 14 din Israel a distribuit videoclipul și l-a adăugat într-un fir de discuție pe canalul X, spunând că acesta arată membri ai Knessetului, Almog Cohen, Ohad Tal, Naama Lazimi și fostul membru al Knessetului Shirley Pinto, părăsind o proiecție în Knesset în lacrimi.

Fragmente din videoclip au apărut, de asemenea, într-un videoclip mai lung încărcat pe canalul YouTube al postului de televiziune în aceeași zi, în care se afirmă că sunt prezentați membri ai Knesset-ului după proiecția unui film care prezintă imagini de la masacrul din 7 octombrie pregătit de Forțele de apărare ale Israelului (IDF).

Un purtător de cuvânt al Knessetului a declarat, de asemenea, pentru Reuters că scenele din videoclip îi arată pe membrii Knessetului după o proiecție a unor secvențe din atacul Hamas din 7 octombrie.

Reuters a abordat anterior același videoclip în 2023, când acesta a fost distribuit cu descrieri false, afirmând că arăta membri ai Knesset-ului reacționând la știrile despre uciderea forțelor militare israeliene de către Hamas.

Un purtător de cuvânt al Knessetului a declarat într-un mesaj WhatsApp la 9 noiembrie 2023: „Acestea sunt reacții ale membrilor Knessetului la ieșirea de la proiecția filmului pregătit de purtătorul de cuvânt al IDF, care prezintă documentarea unei părți din atrocitățile comise de teroriștii Hamas la 7 octombrie în Israel”.

Presa locală a relatat că proiecția din 1 noiembrie 2023 a unui film de 43 de minute care prezintă imagini necenzurate de la atac a lăsat mai mulți membri ai Knesset-ului în lacrimi, iar unul dintre ei a leșinat.

Realitatea: Videoclipul arată oameni din parlamentul israelian după o proiecție a unor imagini de la atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, și nu membri ai Knesset-ului plângând după acordul de încetare a focului în Gaza din ianuarie 2025.”

O altă poveste falsă este cea care a circulat în principal în social media:

2) Fact Check: Videoclipul cu Hamas trăgând cu armele în aer este anterior anunțului de încetare a focului din 2025 (REUTERS)

„O înregistrare video din 2007 cu luptători Hamas trăgând cu armele în timpul unui antrenament a fost prezentată în mod fals ca arătând militanți în uniformă care sărbătoresc anunțul de încetare a focului în ianuarie 2025.

Israelul și Hamas au ajuns la un acord de încetare a focului la 15 ianuarie, convenind să oprească luptele din Gaza. Încetarea focului a început la 19 ianuarie, Hamas eliberând trei ostatici israelieni, iar Israelul eliberând 90 de prizonieri palestinieni.

Mesajele de pe rețelele de socializare au distribuit videoclipul în care apar persoane în ținute militare trăgând în aer, cu următoarea legendă: „Luptătorii Hamas și-au găsit în mod miraculos uniformele, căștile, vestele antiglonț și cagulele care le lipseau. Aceste articole au dispărut timp de 15 luni, timp în care s-au ascuns în mod deliberat printre civili și au provocat pierderi inimaginabile…”

Cu toate acestea, clipul poate fi văzut într-un videoclip mai lung, intitulat „Luptătorii Hamas se antrenează pentru un posibil atac asupra Israelului”, încărcat pe canalul YouTube Archive al The Associated Press la 21 iulie 2015.

Nicole Meir, manager de relații cu mass-media la The Associated Press, a declarat într-un e-mail că videoclipul distribuit online este un videoclip AP din 2007 cu luptătorii Hamas care se antrenează și că a fost publicat pe canalul YouTube Archive al AP în iulie 2015.

Realitatea: Context lipsă. Videoclipul nu arată luptători Hamas sărbătorind anunțul privind acordul de încetare a focului din ianuarie 2025. Acesta datează din 2007”.

3) O altă știre incorectă legată de eliberarea ostaticilor israelieni a fost semnalată de CAMERA (Committee for Accuracy in Middle East Reporting and Analysis), care se descrie ca fiind „o organizație de monitorizare a mass-media, de cercetare și de aderare, dedicată promovării unei acoperiri corecte și echilibrate a Israelului și a Orientului Mijlociu”.

„În august, o notă a CBS News referitoare la capitala statului evreu instruia toți angajații: „Nu vă referiți la [Ierusalim] ca fiind în Israel”.

Săptămâna aceasta, gigantul media a ciobit și mai mult teritoriul israelian. „Damari, care are 28 de ani, și Steinbrecher, care are 31 de ani, au fost luați din același kibbutz”, a spus prezentatorul Errol Barnett în reportajul special din 19 ianuarie despre eliberarea celor trei ostatici israelieni Emily Damari, Doron Steinbrecher și Romi Gonen.

Casa lui Damari și Steinbrecher, kibbutzul Kfar Aza, unde au fost răpiți cu brutalitate pe 7 octombrie 2023, nu este o așezare. Kibbutzul este situat în interiorul teritoriului israelian recunoscut la nivel internațional. Nu este nici pe departe în apropierea Cisiordaniei disputate”.

4) Afacerea Eli Feldstein (știri verificate de FakeReporter)

Aceasta este o poveste importantă care precede acordul de încetare a focului și de eliberare a ostaticilor din 15 ianuarie 2025, dar a avut un impact serios asupra negocierilor dintre guvernul israelian și Hamas, care au durat mai mult de un an. FakeReporter se descrie ca fiind „fondat de activiști, experți și cercetători cibernetici pentru a proteja societatea israeliană de activitățile răuvoitoare online”. Iată o scurtă prezentare a afacerii Eli Feldstein:

„Manipulările mediatice și conspirațiile nefondate sunt răspândite aproape zilnic de politicieni, personalități media și influențatori online. Motivul: arestarea lui Eli Feldstein, care a fost consilier al prim-ministrului Benjamin Netanyahu.

Eli Feldstein a fost arestat la 27 octombrie 2024, iar la 21 noiembrie a fost depusă o acuzație împotriva sa pentru furnizarea de informații secrete cu intenția de a afecta securitatea statului. Alături de el, un rezervist a fost acuzat că i-a furnizat informațiile, care erau clasificate drept strict secrete, cu încălcarea legii. Din momentul în care afacerea a fost expusă și până astăzi, FakeReporter au identificat peste 20 de afirmații false și minciuni în discurs. Am scris „debunking-ul” pe această temă, astfel încât să puteți citi și înțelege faptele.”

Printre afirmațiile verificate de FakeReporter se numără:

Documentul divulgat de Feldstein ziarului german Bild și publicat la 6 septembrie 2024 a fost obținut de Feldstein fără știrea prim-ministrului Netanyahu, care a susținut că a aflat despre el din mass-media. De fapt, Feldstein a declarat în timpul interogatoriului său că l-a informat pe Netanyahu cu privire la document.

Netanyahu a susținut că documentul divulgat către Bild dezvăluia strategia de negociere a conducerii Hamas. De fapt, după cum scrie FakeReporter: „Potrivit unei publicații din Haaretz , surse IDF au declarat că acesta a fost un document scris ca o recomandare de către un comandant de nivel mediu. Acestea au adăugat că documentul nu era actualizat la momentul publicării sale. Potrivit unui articol scris de Ronen Bergman în Yedioth Ahronoth, „Acesta este un document de mică importanță, cu siguranță nu instrucțiunile lui Sinwar, iar recomandările conținute în acesta nu au fost acceptate”.

Inculpații sunt acuzați de furnizarea de informații inamicului. FakeReporter scrie: „Inculpații nu sunt acuzați de furnizarea de informații inamicului, ci de furtul documentului, de deținerea acestuia și de furnizarea lui cu intenția de a afecta securitatea statului. Sensul secțiunii referitoare la predarea documentului cu intenția de a dăuna securității este că inculpații erau conștienți că predarea documentului ar dăuna securității statului – nu că l-au predat inamicului.”

————

Material publicat în cadrul proiectului „Investigarea impactului dezinformării care vizează războiul Israel-Hamas în regiunea Mării Negre”, finanțat de Fondul European pentru Media și Informație (EMIF).

Unica responsabilitate pentru orice conținut susținut de Fondul European pentru Media și Informație (EMIF) revine autorului și nu reflectă în mod necesar pozițiile EMIF și ale partenerilor Fondului, Fundația Calouste Gulbenkian și Institutul Universitar European.

