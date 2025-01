Toni Nadal, unchiul lui Rafa, s-a declarat surprins de abandonul lui Novak Djokovic de la Australian Open

După o victorie entuziasmantă cu Carlos Alcaraz, Novak Djokovic a decis să se retragă după doar un set jucat în semifinala cu Alexander Zverev de la Australian Open 2025. Toni Nadal, unchiul și fostul antrenor al lui Rafael Nadal, s-a declarat surpins de abandonul fostului lider ATP.

Nole a acuzat probleme medicale în prima parte a partidei cu Carlos Alcaraz din sferturile de la Melbourne, iar apoi după pauza medicală a revenit și l-a învins pe iberic în patru seturi.

Boris Becker și John McEnroe au fost doar doi dintre cei care au pus la îndoială accidentarea suferită de Novak.

La doar două zile, Djokerul a abandonat după ce a pierdut primul set al semifinalei cu Alexander Zverev, atrăgându-și huiduieli puternice pe Rod Laver Arena.

La câteva zile după acest episod, Toni Nadal a comentat pentru El Paris cele întâmplate. Fostul antrenor al lui Rafa este de părere că accidentarea sârbului a fost una suspectă ținând cont de faptul că a revenit incredibil în meciul contra lui Alcaraz.

„După ce a pierdut primul set și cu semne evidente de durere, sârbul a dat de înțeles adversarului său și publicului în general că cu greu își va putea continua meciul.

Realitatea a fost că, nu numai că a înfruntat restul meciului cu totală normalitate, dar chiar a sfârșit prin a-l câștiga” – Toni Nadal.

Mai mult decât atât, Toni Nadal spune că mulți dintre jucătorii de tenis ar fi continuat meciul cu Alexander Zverev și nu ar fi renunțat nicidecum după doar un set.

„A jucat întregul prim set cu aparentă normalitate și fără semne vizibile de durere până când a decis să renunțe, imediat după ce germanul a câștigat primul set.

Când un jucător se confruntă cu probleme fizice într-un meci de această natură, în mod normal așteaptă până la final pentru a decide să se retragă.

Cheamă fizioterapeutul, joacă câteva game-uri și, abia când își vede soarta inevitabilă, optează pentru retragere.

De mai multe ori l-am văzut pe Novak cu performanțe similare, cu gesturi faciale și limbaj corporal care contrazic ceea ce vedem pe teren și care sădesc anumite îndoieli cu privire la autenticitatea problemelor sale”, a conchis Toni Nadal.

„There has been a growing suspicion around Novak” https://t.co/FiErnfjeaT

Rafa Nadal’s uncle Toni said Novak Djokovic’s performances often contradict his injury concerns.

Novak Djokovic a postat pe rețelele sociale fotografia unui RMN de unde reiese accidentarea suferită în timpul meciului cu Carlos Alcaraz din sferturile Australian Open.

„M-am gândit să las asta aici pentru toți „experții” în leziuni sportive”, a fost mesajul scris de Nole în respectiva postare de pe rețelele sociale.

Thought I’d leave this here for all the sports injury “experts” out there. pic.twitter.com/ZO5mBtw9zB

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 25, 2025