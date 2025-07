Bolojan: În perioada următoare, vom face publice datele cu privire la conducerea şi indicatorii companiilor la care statul este acţionar / Vom termina cu criteriile de performanţă de faţadă / Punem ordine în finanţe, stopăm risipa banului public

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, că în perioada următoare, vor face publice datele cu privire la conducerea şi indicatorii companiilor la care statul este acţionar majoritar şi vor termina cu criteriile de performanţă de faţadă. El a menţionat că este doar prima etapă într-un proces mai amplu la capătul căruia, cu sprijinul Parlamentului, vor pune ordine în finanţe, stopează risipa banului public şi mai ales restabilesc echitatea, dreptatea şi responsabilitatea în instituţiile statului, transmite News.ro.

Premierul Ilie Bolojan le-a cerut, luni, parlamentarilor din Opoziţie, la dezbaterea moţiunii de cenzură, să privească într-o perspectivă mai largă acest prim pachet legislativ pentru care şi-au angajat răspunderea. ”Este doar prima etapă într-un proces mai amplu la capătul căruia, cu sprijinul Parlamentului, punem ordine în finanţe, stopăm risipa banului public şi mai ales restabilim echitatea, dreptatea şi responsabilitatea în instituţiile statului. Toate acestea sunt necesare pentru a da românilor o bună guvernare, cu respect pentru oamenii care ne-au trimis aici”, a arătat Bolojan. Premierul a menţionat că a explicat că au început cu măsurile care se pot lua rapid şi cu efect imediat. ”După cum aţi văzut, am oferit deja detalii despre celelalte pachete de măsuri pe care le avem în pregătire. Există deja un grup de lucru cu experţi din ministerele responsabile, care elaborează măsurile pentru reforma companiilor de stat. Aceasta este prioritatea majoră a următoarelor luni. Chiar în perioada următoare vom face publice datele cu privire la conducerea şi indicatorii companiilor la care statul este acţionar majoritar. Vom termina cu criteriile de performanţă de faţadă în spatele cărora se ascunde lipsa de performanţă, vom reduce numărul de membri din structurile de conducere, vom plafona indemnizaţiile şi vom reduce numărul companiilor de stat”, a anunţat premierul. Ilie Bolojan a menţionat că un alt grup lucrează deja la modificarea legislaţiei fiscale, în aşa fel încât statul să încaseze veniturile care se cuvin şi să recupereze datoriile. ”În textul moţiunii se vorbeşte despre măsurile luate de guvern şi efectele lor. Ştim că nu esse o situaţie uşoară, dar exagerările nu ajută. Să fim responsabili, să nu ne jucăm cu vorbele şi să nu generăm panică printre români din motive politice! Eu cred că măsurile luate ne vor ajuta să stabilizăm economia, să devenim atrăgători pentru investiţii, să aducem mai mulţi bani europeni şi să ne menţinem pe calea dezvoltării. Se mai spune în moţiune că nu avem ca obiectiv risipa din banii publici. S-au pripit cei din opoziţie cu asemenea concluzie. Nimic mai fals. Eu personal am spus că declar război risipei de la buget şi celor care ar vrea să păstreze actuala stare de fapt din companiile de stat. Şi aţi văzut deja primele direcţii de acţiune. La finalul lunii iulie vom reveni cu un pachet complet de măsuri. Nu este adevărat nici că marile corporaţii multinaţionale vor fi scutite. Avem şi această temă pe agendă. Trebuie să ne asigurăm că toate companiile, inclusiv cele străine, plătesc taxe statului român”, a precizat premierul. Bolojan a anunţat că nu va renunţa la măsuri. ”Sunt ferm hotărât să mergem înainte cu măsurile necesare. Mulţumesc colegilor din guvern pentru efortul de acţiune şi comunicare din aceste zile. Mulţumesc colegilor parlamentari care au înţeles să ne susţină în aceste demersuri deloc uşoare. Şi mai ales mulţumesc românilor. Sper ca atunci când ne vom uita înapoi la aceste zile să putem spune că am făcut tot ce a ţinut de noi pentru ţara noastră şi că nu i-am dezamăgit pe români”, a menţionat Bolojan.