VIDEO Novak Djokovic revine spectaculos de la 0-1 la seturi și-l învinge pe Carlos Alcaraz – Sârbul, în semifinale la Australian Open

Novak Djokovic a demonstrat marți că este în continuare la un nivel foarte ridicat în pofida celor aproape 38 de ani, sârbul calificându-se în semifinalele de la Australian Open, după ce a reușit să revină de la 0-1 la seturi contra lui Carlos Alcaraz (4-6, 6-4, 6-3, 6-4).

Văzut favorit de mulți dintre specialiștii din tenis, Alcaraz (al treilea favorit de la Melbourne) a revenit de la 0-2 la game-uri pentru a se impune în primul set, scor 6-4.

Nole a beneficiat de un time-out medical la vestiar și i-a fost aplicat un bandaj pe coapsa piciorului stâng.

Sârbul a început să intuiască tot mai bine serviciul rivalului, a fost tot mai puternic în duelurile aprige de pe baseline și a reușit să-i sădească pas cu pas neîncrederea în minte mult mai tânărului său adversar.

Djokerul a egalat la seturi după ce a câștigat a doua manșă cu 6-4.

Coordonatele nu s-au schimbat mult: sârbul a continuat să domine din punct de vedere mental, în timp ce Carlos a arătat semne de vulnerabilitate: a devenit tot mai nervos.

Cap de serie șapte, Djokovic și-a văzut liniștit de treabă, iar după un set de 51 de minute s-a impus cu 6-3.

Defensiva lui Nole a fost precum în zilele bune: Djokerul a returnat din poziții extrem de dificile, a trimis o minge în plus, iar Alcaraz a greșit tot mai mult în încercarea disperată de a închide punctele cât mai repede.

Recordmanul titlurilor de Grand Slam, Novak a făcut încă o dată diferența de la retur: a făcut break-ul, iar apoi a fost la un pas de a câștiga încă un game de la retur (a ratat o minge de 5-2 sârbul).

Partida a devenit tot mai intensă și mai spectaculoasă, iar un raliu de 33 de lovituri câștigat în cele din urmă de Carlos a ridicat publicul de pe Rod Laver Arena în picioare.

Un jucător de aproape 38 de ani și un altul de 21 de ani au pus în scenă un meci care va rămâne mult timp în memoria colectivă a iubitorilor de tenis…

Alcaraz a avut o ultimă încercare de a reveni în partidă la 3-4, atunci când a beneficiat de două mingi de break. Cu o stăpânire de sine fantastică, Nole a reușit să le anuleze.

Djokovic a închis duelul cu ajutorul serviciului (6-4), o partidă electrizantă care s-a întins pe durata a trei ore și 35 de minute.

În cursa spre cel de-al 25-lea titlu de Grand Slam din carieră (ar fi al 11-lea de la Australian Open), Novak Djokovic va da în semifinale peste Alexander Zverev. Sârbul conduce cu 8-4 în meciurile cu germanul.

Nole tocmai a bifat cea de-a 50-a semifinală de Grand Slam a carierei.

Au rămas de disputat din sferturile de la Australian Open

Jannik Sinner (1) – Alex De Minaur (8)

Ben Shelton (21) – Lorenzo Sonego.

Every win is a knockout punch to the demonic elite! pic.twitter.com/6Ntnthyfqe

STOP IT, YOU TWO 🤯

Tennis from another planet between Novak Djokovic and Carlos Alcaraz! 👏@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/mZ2TcJBEGl

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2025