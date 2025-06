Tom Cruise și Dolly Parton vor primi Oscaruri onorifice

Starul de filme de acțiune Tom Cruise și cântăreața și actrița Dolly Parton se numără printre personalitățile selectate pentru a primi Oscaruri onorifice în acest an pentru realizările lor de-a lungul vieții, a anunțat marți Academia de Film de la Hollywood.

Actrița și coregrafa Debbie Allen și scenograful Wynn Thomas au fost, de asemenea, selectați pentru a fi premiați de consiliul de administrație al Academiei de Arte și Științe Cinematografice, scriu Reuters și Variety.

Laureații vor primi statuetele Oscar la gala anuală Governors Awards din noiembrie.

Cruise, una dintre cele mai profitabile vedete din istoria Hollywoodului, este de mult timp un susținător vocal al proiecțiilor cinematografice. El a jucat un rol cheie în relansarea box-office-ului în timpul pandemiei de COVID-19 cu „Top Gun: Maverick”, care i-a adus o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun film în calitate de producător.

„Angajamentul incredibil al lui Tom Cruise față de comunitatea noastră cinematografică, față de experiența teatrală și față de comunitatea cascadorilor ne-a inspirat pe toți”, a declarat președinta Academiei, Janet Yang.

Cunoscut pentru faptul că își execută singur cascadoriile, Cruise are în palmares trei nominalizări la Oscar. A fost nominalizat de două ori la categoria „Cel mai bun actor” pentru „Born on the Fourth of July” și „Jerry Maguire”, precum și la categoria „Cel mai bun actor în rol secundar” pentru „Magnolia”. Printre alte filme în care a jucat se numără „Risky Business”, „A Few Good Men”, „Interview With the Vampire”, „Eyes Wide Shut”, „Vanilla Sky” și seria „Mission: Impossible”.

Premiul umanitar Jean Hersholt, de asemenea o statuetă Oscar, care va fi primit de Dolly Parton, este acordat „unei persoane din domeniul artelor și științelor cinematografice ale cărei eforturi umanitare au adus prestigiu industriei prin promovarea bunăstării umane și contribuția la corectarea inegalităților”.

Cu peste 100 de milioane de discuri vândute și 49 de albume de studio, Parton, cântăreață de muzică country a jucat și în filme clasice precum „Nine to Five”, „Steel Magnolias” și The Best Little Whorehouse in Texas”. Ea a fost nominalizată de două ori la Oscar pentru cea mai bună melodie originală — pentru „Nine to Five” și „Travelin’ Thru” din „Transamerica”.

Parton va primi premiul Jean Hersholt Humanitarian Award pentru eforturile sale caritabile. Fundația Dollywood, înființată în 1988, promovează educația în regiunea sa natală, East Tennessee. Inițiativa sa de alfabetizare, Dolly Parton’s Imagination Library, a distribuit peste 285 de milioane de cărți la nivel mondial din 1995.

Debb Allen, actor în filme precum „Fame” și „Ragtime”, a realizat coregrafia ceremoniei Premiilor Oscar de șapte ori și a mai multor filme.

Scenograful Wynn Thomas a lucrat la mai multe filme ale lui Spike Lee, printre care „She’s Gotta Have It” și „Do the Right Thing”, precum și la filmul câștigător al premiului pentru cel mai bun film, „A Beautiful Mind”.