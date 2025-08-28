Tineri din România și Serbia se pregătesc într-o tabără militară de tip bootcamp, lângă Reșița / Cu vârste între 14 și 20 de ani, tinerii se pregătesc, sub coordonarea pompierilor militari

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Platoul stațiunii Secu, din apropiere de Reșița s-a transformat, începând de miercuri într-o tabără militară de tip bootcamp. Este o premieră în Caraș-Severin și în țară, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița.

Este vorba despre componenta unui proiect transfrontalier de gestionare a situațiilor de urgență în Banatul montan și în Banatul sârbesc. Timp de 3 zile, 50 de tineri, cu vârste între 14 și 20 de ani, se pregătesc, sub coordonarea pompierilor militari, spune maiorul Anca Balint.

„Am gândit activități care sunt în directă relație cu ceea ce Inspectoratul nostru achiziționează în acest proiect. O să avem un atelier care privește incendiile de pădure. Totodată, va fi organizat un atelier și un exercițiu tematic pe linie CBRN. Am gândit și un atelier tematic în domeniul pirotehnic. O să avem un atelier care urmărește pregătirea pe linia acordării primului ajutor medical”, spune maiorul Anca Balint.

Tabăra formată din corturi similare celor pentru sinistrați, le va aduce noi provocări tinerilor participanți. Aceștia au fost selectați din rândul celor care s-au implicat în programul Voluntar din pasiune. De asemenea, sunt elevi de la cercurile de protecție civilă existente în școlile cărășene. O parte din tinerii veniți din Serbia sunt voluntari la Crucea Roșie.

Proiectul este derulat de Consiliul Județean Caraș-Severin, în parteneriat cu ISU Semenic, Inspectoratul de Jandarmi ”Gl.bg. Vasile Zorzor” și municipalitatea din Vârșeț.

Prin intermediul proiectului, Consiliul Județean Caraș-Severin va achiziționa echipamente pentru amenajarea unui Centru Inteligent Transfrontalier. El poate fi folosit de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Partenerii sârbi, respectiv orașul Vârșeț, va achiziționa echipamente necesare pentru intervenții la furtuni, inundații și incendii de pădure.

Proiectul „Reziliență Transfrontalieră Inteligentă în Situații de Urgență” este finanțat din bugetul Uniunii Europene prin Programul Interreg – IPA România – Serbia 2021-2027.