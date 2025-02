The Weeknd a lansat noul album, „Hurry Up Tomorrow”, cu Lana Del Rey, Travis Scott, Future și alții

The Weeknd a lansat în cele din urmă „Hurry Up Tomorrow”, cel de-al treilea capitol mult-așteptat al trilogiei sale „After Hours”, arată Variety.

În timp ce creditele nu au apărut inițial pe serviciile de streaming, un reprezentant al artistului confirmă că albumul include artiști precum Lana Del Rey, Travis Scott, Future, Florence + the Machine, Giorgio Moroder, Playboi Carti, Anitta și alții – tracklistul complet apare mai jos și o recenzie completă a albumului de 22 de piese și aproape 90 de minute va apărea în Variety în zilele următoare.

Albumul va fi urmat în luna mai de filmul cu același nume, în care Weeknd joacă alături de Jenna Ortega și Barry Keoghan. Filmul a fost co-scris și regizat de Trey Edward Schults pentru Lionsgate și va fi lansat pe 16 mai 2025, exclusiv în cinematografe.

Variety a primit o previzualizare a mai multor piese de pe album în timpul interviurilor pentru povestea de copertă a lui Weeknd publicată la începutul acestei luni. În timpul interviului, el a spus, de asemenea, că este posibil să își retragă numele și persoana de Weeknd, iar acest lucru este confirmat chiar de finalul piesei „Hurry Up Tomorrow”, care trece în mod clar la „High for This”, prima piesă de pe prima sa mixtape, „House of Balloons”, aducând catalogul său în cerc complet.

„Hurry Up Tomorrow” a fost inițial programat să fie lansat săptămâna trecută, dar a fost amânat după incendiile din Los Angeles. Încasările de pe piesa de pe album „Take Me Back To LA” vor fi donate către LA Regional Food Bank, care oferă asistență alimentară de urgență celor afectați direct de incendiile din Los Angeles. Din respect pentru cei afectați, The Weeknd a ales să anuleze concertul de lansare a albumului planificat la Rose Bowl din Pasadena și a donat 1 milion de dolari Fundației LAFD, Fondului GoFundMe de ajutor pentru incendiile de vegetație și LA Regional Food Bank.

The Weeknd a apărut joi seară la Jimmy Kimmel Live! și a interpretat noul cântec „Open Hearts”.

Mai multe piese de pe album au fost prezentate în avanpremieră în timpul concertului lui Weeknd pe stadionul Estádio Morumbi din São Paulo, în octombrie anul trecut. Spectacolul a beneficiat de apariții surpriză din partea lui Playboi Carti și Anitta.

Wake Me Up (ft. Justice) Cry For Me I Can’t Fucking Sing São Paulo (ft. Anitta) Until We’re Skin & Bones Baptized In Fear Open Hearts Opening Night Reflections Laughing (ft. Florence + The Machine & Travis Scott) Enjoy The Show (ft. Future) Given Up On Me I Can’t Wait To Get There Timeless (ft. Playboi Carti) Niagara Falls Take Me Back To LA Big Sleep (ft. Giorgio Moroder) Give Me Mercy Drive The Abyss (ft. Lana Del Rey) Red Terror Without a Warning Hurry Up Tomorrow