The Smile, în 17 iunie, la Arenele Romane / The Smile este proiectul pornit de Thom Yorke și Johnny Greenwood, amândoi membrii Radiohead

The Smile, trupa lui Thom Yorke și a lui Johnny Greenwood (Radiohead), alături de Tom Skinner la tobe, cântă pe 17 iunie la Arenele Romane din București, anunță Metalhead.ro. Invitat în deschidere este britanicul James Holden. Biletele se pun în vânzare pe 12 ianuarie la ora 11:00.

”The Smile este proiectul pornit de Thom Yorke și Johnny Greenwood, amândoi membrii Radiohead. Acestora li s-a alăturat la tobe Tom Skinner. Muzical, The Smile este greu de catalogat, având influențe din diferite genuri muzicale care se contopesc într-un tot unitar. De la Afrobeat la muzica electronică, la prog rock sau chiar punk, The Smile este cu adevărat o experiență muzicală care holistic s-ar defini ca art rock.

În prezent, au un album lansat, „A Light for Attracting Attention”, material care a ajuns în top 5 în UK și pe locul 19 în Statele Unite. Pe 26 ianuarie 2024, urmează un nou album, „Wall of Eyes”.

The Smile este cu siguranță „a must” nu doar pentru fanii Radiohead, este o experiență la care orice fan al muzicii ar trebui să participe”, anunță Metalhead.

The Smile lansează și noul lor single „Friend of a Friend” de pe viitorul album al trupei, „Wall of Eyes”.

Videoclipul piesei, regizat de Paul Thomas Anderson, va fi proiectat într-o serie de 16 cinematografe în perioada 18-25 ianuarie, de la Sydney la Buenos Aires, alături și de o audiție surround a albumului. Evenimentul se va numi „Wall of Eyes, On Film” și va sărbători noul album al trupei și colaborarea cu Paul Thomas Anderson.