The Cure lansează „Alone”, prima lor piesă în șaisprezece ani

Trupa britanică de rock The Cure a lansat joi piesa „Alone”, prima piesă de studio după șaisprezece ani, înainte de lansarea unui nou album anunțată pentru 1 noiembrie, potrivit agenției Reuters.

Single-ul melancolic, de aproape șapte minute, va deschide „Songs of a Lost World”, cel de-al 14-lea album de studio al trupei care a ajuns să simbolizeze valul de post-punk și cold wave apărut în Anglia la sfârșitul anilor 1970. Precedentul lor album, 4:13 Dream, a fost lansat în 2008.

Trupa, condusă de Robert Smith, a cântat deja „Alone” ca piesă de deschidere a turneului lor de succes „Shows of a Lost World” de anul trecut.

„Este cântecul care a deblocat albumul. De îndată ce am înregistrat acest cântec, am știut că este piesa de deschidere și am văzut întregul album prinzând contur”, a declarat Robert Smith într-o declarație.

După o lungă introducere instrumentală de peste trei minute, cântărețul, compozitorul și chitaristul cântă versuri întunecate despre „sfârșitul fiecărui cântec”, „foc redus la cenușă” și „stele șterse de lacrimi”.

NME a salutat piesa ca fiind „epică și emoționantă”, în timp ce Guardian a descris-o ca fiind „cernută maiestuos de mizerie și disperare”, acordându-i o notă de 4 din 5.