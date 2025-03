The Atlantic: DOGE și-a găsit un aliat străin: Ungaria / Un ministru maghiar investighează activitățile USAID / „Urmărim îndeaproape scandalul finanțării USAID, corupt din punct de vedere politic, dezvăluit de DOGE și Elon Musk”

Înghețarea aproape totală a ajutorului extern din partea Statelor Unite are mulți detractori vocali, dar are și susținători pasionați, iar dintre aceștia, nicăieri nu sunt mai mulți decât în Ungaria, unde autointitulata „democrație iliberală” a prim-ministrului Viktor Orbán a făcut din acesta o atracție a extremei drepte mondiale și un aliat al președintelui Donald Trump, scrie The Atlantic.

Ungaria și-a intensificat recent eforturile de a elimina grupurile pro-democrație și organizațiile media care se bazează pe finanțare străină, numind un ministru al guvernului pentru a investiga activitățile USAID.

Ministrul András László, a fost primit la Washington de Peter Marocco, înalt funcționar american care dezasamblează agenția din interior. Întâlnirea, care a fost confirmată pentru The Atlantic de către un oficial american și de o altă persoană familiarizată cu întâlnirea, reflectă convergența de interese dintre Budapesta și Washington. La fel ca administrația Trump, guvernul maghiar a îmbrățișat vertiginos ideea că programele de ajutor ale SUA nu sunt doar risipitoare și inutile, ci și criminale.

„Guvernul maghiar a decis să urmărească îndeaproape scandalul finanțării USAID, corupt din punct de vedere politic, dezvăluit de DOGE și Elon Musk”, a scris László, membru al Parlamentului European din partea partidului Fidesz al lui Orbán, aflat la putere, pe rețelele de socializare săptămâna trecută. El a adăugat: „Patrioții americani și europeni ar trebui să lucreze împreună pentru a dezmembra rețelele globaliste operate de democrați”.

Înainte de întâlnirea cu oficialul maghiar, Marocco a ordonat rezilierea tuturor contractelor USAID din Ungaria. Marocco a solicitat, de asemenea, date de la personalul agenției cu privire la programele americane din Ungaria care datează de mai mulți ani.

Obiectivele anchetei maghiare, continuate acum de oficialii americani, sunt vaste. Scopul acesteia este de a dezvălui beneficiarii fondurilor americane și, potrivit mediei maghiare de dreapta, de a „dezmembra ceea ce oficialii descriu ca fiind o rețea internațională de corupție profund înrădăcinată”. Musk, co-fondatorul miliardar al DOGE, care s-a lăudat luna trecută că „a băgat USAID în mașina de tocat lemne”, s-a referit în mod repetat la activitatea USAID ca fiind „criminală”, fără a furniza dovezi. De la inaugurare, o echipă a DOGE s-a integrat în cadrul USAID, obținând acces nelimitat la sistemul de plăți al agenției, în timp ce mii de lucrători USAID din întreaga lume au fost concediați sau puși în concediu.

Departamentul de Stat, USAID și ambasada Ungariei la Washington nu au răspuns la solicitările de comentarii.

Trump și vicepreședintele J. D. Vance au certat și au respins aliații europeni tradiționali. Pentru solidaritate, ei au privit în schimb spre Ungaria, care și-a îmbrățișat rolul de fant teribil al Europei, căutând legături mai strânse cu Rusia și încălcând normele Uniunii Europene (recent, a refuzat să plătească o amendă de 200 de milioane de euro pentru că nu a respectat politicile de azil ale blocului comunitar).

Confruntarea lui Orbán cu Bruxelles-ul este un aspect al unui efort mai amplu de a-și orienta țara într-o direcție mai naționalistă și autoritară. Prim-ministrul și aliații săi au câștigat în mod constant controlul asupra peisajului mediatic al țării, ca parte a unui efort de ani de zile de a limita disidența și de a consolida puterea în cadrul guvernului și al societății civile.

În acest proces, Budapesta a luat măsuri drastice împotriva organizațiilor independente care depind de finanțarea externă, prezentându-le drept dușmani ai statului maghiar. Represiunea a inclus expulzarea din țară a Universității Central Europene, dotată de finanțatorul miliardar George Soros.

Aceste acțiuni l-au făcut pe premierul ungar să se apropie de Trump. Orbán a călătorit la Mar-a-Lago, clubul privat și reședința lui Trump din Florida, de mai multe ori în timpul campaniei prezidențiale din SUA de anul trecut, iar apoi din nou în decembrie pentru a se întâlni cu președintele ales.