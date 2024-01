Thailanda: 18 morți în explozia unei fabrici de articole pirotehnice

O explozie la o fabrică de articole pirotehnice din provincia Suphanburi din centrul Thailandei a provocat moartea a cel puțin 18 persoane, au anunțat miercuri echipele de salvare.

„Putem confirma 18 morți”, a declarat pentru AFP un membru al echipei de salvare de la fața locului.

Explozia a avut loc după-amiaza, potrivit presei thailandeze.

‼️ thread on what #โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ is about! if you’re not from thailand, please boost / rt!

a factory here in thailand had a chemical explosion at 3am, and regardless of the fact that it’s been 15 hours, we still have no media coverage on this. pic.twitter.com/eG2jQHJuTG

— feel free to unf ?? (@senaIoser) July 5, 2021