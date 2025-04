Țepele turistice din Valea Regilor: prin ce am trecut ca turist când am vizitat faimoasele morminte egiptene

Nu se poate să mergi în vacanță în Hurghada și să nu îți cumperi și „opționala” de-o zi în Valea Regilor. Eu am făcut de două ori această excursie, dar prima dată a fost cu impact emoțional puternic pentru că am trăit câteva experiențe prin care niciun turist nu ar trebui să treacă.

Valea Regilor, încărcată de istorie milenară, este, de asemenea, plină de persoane care abia așteaptă să-și găsească următoarea victimă pentru o „mică” înșelătorie. Iar de obicei victimele acestor persoane sunt turiștii naivi sau mai ușor de intimidat.

Anual, Valea Regilor atrage sute de mii de vizitatori dornici să exploreze locul unde se odihnesc regi ai Egiptului precum Tutankhamon și Ramses al II-lea.

Însă, pe lângă frumusețea și misterul său, Valea Regilor este și un teren fertil pentru diverse înșelătorii turistice. Localnicii au dezvoltat numeroase metode ingenioase de a păcăli turiștii. Dacă plănuiești să explorezi această destinație istorică, iată principalele capcane la care trebuie să fii atent. M-am lovit de ele și ți le povestesc astfel încât să știi la ce să te aștepți când cobori din autocar:

1. Taxe „speciale” și bilete false

Una dintre cele mai frecvente înșelătorii este vânzarea de bilete false sau suprataxarea la intrare. Încă de cum am coborât din autocar am fost întâmpinat de diverse personaje care doreau să îmi facă un „bine” și să îmi vândă bilete la prețuri speciale.

Ce trebuie să știi este că biletele pentru Valea Regilor se achiziționează doar de la ghișeele oficiale, însă unii indivizi se prefac a fi ghizi sau angajați ai sitului și oferă turiștilor „bilete speciale” la prețuri umflate.

Pentru a te proteja de această înselătorie, dacă nu ești cu un grup organizat „dotat” cu ghid, cumpără biletele doar de la casa oficială de bilete, situată la intrarea în sit.

În plus, nu trebuie să-ți mai spun că nu trebuie să accepți oferte de la vânzători ambulanți sau persoane care îți spun că au „o ofertă secretă”.

2. „Ghizii” insistenți și taxele pentru fotografii

În plus, un alt truc folosit este pretinderea unei taxe pentru fotografii. Chiar dacă ai plătit taxa oficială pentru a face poze în interiorul mormintelor, unele persoane îți pot spune că ai nevoie de „o autorizație specială” și îți vor cere bani. Și pe aceasta am pățit-o pe proprie piele și am fost la un pas să intru în conflict cu paznicul respectiv pentru că, la un moment dat, ajunsesem la hărțuire fizică.

Întreabă de taxa de fotografiere la ghișee. Acolo se plătește și ține bonul cu tine pe toata durata excursiei în Valea Regilor. Nu-l da din mână, pentru că sunt șanse mari să rămâi fără el.

3. Vânzători agresivi și „cadouri” neașteptate

Zona din jurul Văii Regilor este plină de vânzători ambulanți care încearcă să îți vândă suveniruri, eșarfe, statui sau papirusuri. Mulți dintre aceștia folosesc tactici agresive, insistând să cumperi și chiar plasându-ți obiecte în mână, spunând că sunt „cadouri”. Odată ce le-ai luat, vor insista să plătești pentru ele.

Aici este cu dus și întors, pentru că dacă îți place să te tocmești mai agresiv cu ei, așa cum îmi place să fac de fiecare dată când ajung în locuri unde negocierea prețurilor este un obicei, atunci s-ar putea să îți placă această „înșelătorie”. Ai șanse mari să scoți un preț bun și pentru tine și pentru ei, dacă știi să nu cedezi.

4. Transportul la prețuri exagerate

Multe dintre înșelătoriile turistice au loc chiar înainte de a ajunge la Valea Regilor. De obicei se întâmplă chiar în autogara de la Luxor, înainte să treci fluviul Nil. Dar și după, pentru că astfel de „benefăcători” există pe ambele maluri ale Nilului.

Dacă nu faci parte dintr-un tur organizat, vei avea nevoie de un taxi sau un microbuz pentru a ajunge la sit. Șoferii locali sunt cunoscuți pentru suprataxarea turiștilor, cerând sume mult mai mari decât prețul real al cursei.

Nu îți recomand această metodp de transport, pentru că poate ajunge să te coste și de 10 ori mai mult decât face. Dacă nu ai altă soluția, atunci negociază prețul înainte de a urca în vehicul.

5. „Acces VIP” sau „morminte secrete”

Unii ghizi neautorizați sau angajați ai sitului îți pot spune că te pot duce în morminte „secrete” sau zone restricționate în schimbul unei sume de bani. Am trecut prin această înșelătorie. În realitate, toate mormintele deschise publicului sunt clar marcate, iar accesul în zone restricționate fără autorizație este ilegal. Unul dintre paznici a pretins 5 euro pentru a mă lăsa să intru în zona interzisă a unuia dintre morminte. Chiar m-a amenințat că-mi ia telefonul pentru că am făcut poze dacă nu cedez șantajului lui. Ca un sfat personal, nu accepta oferte de tururi „exclusive” care nu sunt anunțate oficial.