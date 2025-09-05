Tensiuni în creștere între SUA și Venezuela / Pentagonul denunţă survolarea unei nave americane de avioane militare venezuelene

Departamentul american al Apărării a denunţat joi survolarea de către două avioane militare venezuelene a unei nave a marinei SUA în apele internaţionale drept „un gest puternic provocator”, atenţionând Caracasul împotriva oricărei escaladări, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„I se recomandă ferm cartelului care conduce Venezuela să nu continue alte eforturi menite să obstrucţioneze, descurajeze sau interfereze cu operaţiunile de luptă contra drogurilor şi contra terorismului duse de armata americană”, a scris Pentagonul într-un mesaj pe reţeaua socială X.

Washingtonul a desfăşurat nave de război în Caraibe în timp ce Donald Trump îl acuză pe omologul său venezuelean Nicolas Maduro că este capul unei reţele de trafic de droguri. Recompensa în vederea arestării sale a fost majorată recent la 50 de milioane de dolari.

Preşedintele american a afirmat marţi pe reţeaua sa Truth Social că SUA au lovit „o navă ce transporta droguri”, ucigând 11 „narco-terorişti”.

Aceştia erau prezentaţi ca membri ai Tren de Aragua, un cartel venezuelean implantat în mai multe ţări şi clasat drept organizaţie teroristă de Donald Trump.

Lovitura a avut loc în timp ce nava se afla „în apele internaţionale, transportând stupefiante, cu destinaţia SUA”, a adăugat el.

Ministrul venezuelean de interne, Diosdado Cabello, a acuzat a doua zi SUA că au comis execuţii extrajudiciare.

Nicolas Maduro a denunţat înainte de aceasta „ameninţarea” unor nave şi a unui submarin americane care „vizează Venezuela” şi a invocat riscul unei debarcări americane şi al unei „schimbări de regim”.

Venezuela este gata pentru „lupta armată pentru apărarea teritoriului naţional”, a susţinut el, chiar dacă SUA nu au ameninţat niciodată deschis că îi vor invada ţara.

Şeful diplomaţiei americane Marco Rubio, în deplasare în Ecuador după o etapă în Mexic, a declarat joi că SUA vor să ajute „guvernele cooperante” din regiune să întreprindă propriile lovituri contra acestor grupări criminale.

„Nu noi suntem cei care le vor identifica, ci ei. Ei ne vor ajuta să găsim aceste persoane şi să le aruncăm în aer dacă va fi necesar”, a afirmat Rubio în timpul unei conferinţe de presă în capitala Quito, după o întrevedere cu preşedintele ecuadorian Daniel Noboa.

El a promis că SUA vor furniza 20 de milioane de dolari ajutor în echipamente Ecuadorului, dintre care şase milioane în drone, luându-şi totodată angajamentul de a intensifica lupta regională contra traficului de droguri.

Întrebat cu privire la acuzaţiile Washingtonului care-l plasează pe Maduro în capul Cartelului Sorilor (Cartel de los Soles), Rubio l-a calificat pe preşedintele venezuelean drept „fugar căutat de justiţia americană”.

„Nu ne vom limita la urmărirea traficanţilor de droguri cu mici ambarcaţiuni rapide… Preşedintele (Trump) a declarat că el vrea să poarte un război contra acestor grupări”, a mai spus el.

Promiţând şi mai multe eforturi din partea preşedintelui american Donald Trump contra acestor grupări calificate drept „animale vicioase”, Rubio a afirmat că „actuala administraţie abordează această problemă ca niciodată înainte”.