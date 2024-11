Televiziunea chineză de stat îl glorifică pe tatăl lui Xi Jinping într-un serial de 39 de episoade: “Prima capodoperă epică ce prezintă o vedere panoramică a istoriei magnifice a revoluției”

Tatăl lui Xi Jinping este subiectul unei noi drame istorice care a avut premiera marți la televiziunea chineză de stat. Finanțată de Departamentul Central de Propagandă al Partidului Comunist Chinez (PCC), “Timpul în nord-vest” prezintă viața lui Xi Zhongxun, tatăl președintelui chinez, care a fost el însuși o figură-cheie în timpul președintelui Mao Zedong, scrie The Guardian.

Serialul, care a primit o majoritate covârșitoare de recenzii pozitive pe platformele social media din China, strict cenzurate, este cel mai recent dintr-o serie de producții care se concentrează pe glorificarea istoriei militare a PCC. Dar, spre deosebire de alte emisiuni de televiziune și filme populare, “Timpul în nord-vest” glorifică și istoria personală a familiei lui Xi Jinping.

CCTV is releasing a TV drama biopic about Xi Jinping’s father Xi Zhongxun, and it looks absolutely incredible. pic.twitter.com/HrmDuwqvpL

