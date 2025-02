Tavan căzut în Secţia de boli infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă Focşani. În momentul incidentului, în salon erau două persoane, mamă şi copil. Ce spun reprezentanţii spitalului despre problemele secţiei pavilionare dată în folosinţă în 2010

O bucată din tencuiala de pe tavanul unui salon al Secţiei de boli infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă Focşani s-a desprins, în încăpere aflându-se o mamă şi copilul ei, care însă nu au fost răniţi. Managerul spitalului spune că spaţiul a fost dat în folosinţă în 2010 şi de atunci nu au mai fost făcute alte reabilitări, igienizări. Ministerul Sănătăţii anunţă că, în următoarele 10 zile, se vor face lucrări de reparaţii în zonele cu probleme, transmite News.ro.

Rodica Ifrim, managerul Spitalului Judeţean Focşani a declarat pentru News.ro că incidentul a avut loc în secţia de boli infecţioase a unităţii sanitare, situată într-o clădire separată de corpul central al spitalului. Atunci s-a desprins o porţiune din tencuiala tavanului. Mama şi copilul care erau la acea vreme în salon nu au fost răniţi.

„În după amiaza zilei de 18 februarie 2025 am fost anunţată de către medicul de gardă, şefa secţiei cum că o porţiune din tencuiala tavanului din salonul 3 s-a desprins. La momentul respectiv în salon erau internaţi o mamă cu un copil cu rujeolă dar nu au suferit nicio vătămare corporală, nu au fost implicaţi în acest incident. S-au luat măsurile imediate de evacuare a salonului, au fost relocaţi în alte paturi şi în dimineaţa zilei de 19 februarie 2025 am informat DSP Vrancea despre acest incident şi am solicitat cât mai urgent aprobarea ca intervenţia să fie cât mai rapidă şi promptă la nivelul sectorului, nu neapărat salonul respectiv, la sectorul 3 b din clădirea de boli infecţioase astfel încât să începem lucrările să remediem problemele”, a explicat managerul spitalului.

Secţia de boli infecţioase, pavilion separat de corpul central al spitalului. De 15 ani nu au mai fost făcute aici lucrări de reabilitare.

„Secţia de boli infecţioase este într-un pavilion separat de corpul central, a fost dat în folosinţă în 2010 şi de atunci nu au mai fost făcute cel puţin în sectorul 3b alte reabilitări, igienizări la nivelul spaţiilor respective.

Fiind în plin sezon de gripe şi viroze respiratorii am încercat şi am identificat nişte spaţii separate şi am putut să închidem sectorul respectiv astfel încât să putem face lucrările cât mai rapid dar fără pacienţi acolo iar în cazul în care numărul acestor cazuri de gripe viroze depăşesc o să cerem ajutorul secţiei de pneumologie sau alte secţii care să ne ajute în gestionarea acestor cazuri cât suntem pe perioada în care vor fi lucrările respective, la nivelul sectorului respectiv”, a explicat managerul spitalului.

Ce spun reprezentanţii Ministerului Sănătăţii despre acest incident

„Am fost informaţi în cursul dimineţii despre incident. Precizăm că pacientii internaţi nu au fost afectaţi şi au fost relocaţi în alte saloane ale secţiei. În următoarele 10 zile se vor face lucrări de reparaţii în zonele cu probleme. În momentul de faţă, secţia de Boli Infecţioase nu este aglomerată”, au transmis reprezentanţii MS.