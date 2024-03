Târg dedicat energiei regenerabile şi protecției mediului, organizat în perioada 11 – 13 aprilie la Romexpo / Participă peste 150 de brand-uri

Peste 150 de brand-uri din domeniul energetic şi din domeniul protecţiei mediulu şi-au anunţat participarea la GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC, cel mai mare târg de profil, care va avea loc în perioada 11 – 13 aprilie, la Romexpo, transmite News.ro.

„Cel mai mare târg de energii regenerabile şi protecţia mediului din România – GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC – va avea loc în perioada 11-13 aprilie 2024, în Pavilionul B2 din Complexul Expoziţional Romexpo, unde vor fi prezenţi expozanţi de top din ţară şi din străinătate, care vor prezenta cele mai noi şi inovative produse, echipamente şi soluţii pentru producţia de energii regenerabile şi managementului deşeurilor. Târgul este organizat de Euroexpo şi Romexpo în parteneriat cu Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor, Asociaţia Română de Mediu, Universitatea Ecologică din Bucureşti şi se va constitui în cel mai mare HUB de inovaţii tehnologice pentru producţia de energii regenerabile şi pentru managementul deşeurilor”, anunţă organizatorii într-un comunicat.

GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC este singurul târg din România care se va desfăşura într-un complex expoziţional, unde companiile vor beneficia de o logistică completă şi performantă. Pavilionul B2 al Complexului Expoziţional Romexpo, cu o suprafaţă de 16.000 mp, este cel mai mare şi modern din ţară.

Firmele expozante comercializează tehnologii pentru producţia de energii regenerabile de toate tipurile: solar, vânt, termal, biogaz şi pentru protecţia mediului, sector în cadrul căruia managementul deşeurilor ocupă un loc central.

Târgul va găzdui standuri de mari dimensiuni (400 de mp.) unde vor prezenta fluxuri tehnologice, cu toate echipamentele şi tehnologiile necesare în procesul de management al deşeurilor.

La târg şi-au anunţat participarea peste 150 de brand-uri din domeniul energetic şi din domeniul protecţiei mediului, printre care Renovatio Solar, Greenvolt Next, European Waste Technology, Nord Engineering, Inoveco, Ax Perpetum, Napochim, Hamos, Backhus, Eggesmann, Krysteline, Beia, Genway, Ev-Mag, Ampevo, Trinasolar, Foxess, Huawei, Growatt, Deye, Rothoblaas, Solaro, Solactiv, Grill Solar, Neo Mobi, Longi, Dasolar, Huawei, Fronius, Solis, K2 System, Noark, Solar One, Solcad, Salvo, Lasso, Mr.Fill, Odor Control, Polar, Novotegra, njoy, AE Auto, Deye, Longi, Bluesun, Cooli, Sprusan, miru Instruments, Gasmet Technology, Ngt, Photomate, Hycleaner, Steltec, JINKO, Aerocompact, Lasso, Taw Energy, Carpathia Energy, Energypal, Orient Power, Axitec, Trina, Longi, Luxor, SolarEdge, Fronius, Goodwe, SMA, Sungrow, BYD, Baywa R.E, Hbp Eko.

Pe întreaga perioadă a evenimentului, tehnologiile firmelor expozante vor fi prezentate atât în Pavilionul B2, cât şi pe perimetrul exterior în zona DEMO AREA şi vor oferi soluţii specialiştilor şi tuturor vizitatorilor.

„GREEN ENERGY EXPO&ROMENVIROTEC va găzdui Forumul Internaţional de Mediu şi Energie, eveniment organizat împreună cu revista Infomediu Europa, în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, la care vor participa reputaţi speakeri internaţionali, autorităţi şi liderii industriei de energii regenerabile şi protecţiei mediului. La forum vor lua cuvântul Mircea Fechet – Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mihaela Frăsineanu – Consilier de Stat la Cancelaria Prim-Ministrului, directori din Ministerul Mediului şi Ministerul Energiei, Monika Romenska – Regulatory & Public Affairs Manager – Extended Producer Responsibility Aliance (EXPRA), Francesco Lembo – Deputy Secretary General – Association of Cities and Regions for Sustainable Resource Management (ACR+). Organizatorii forumului îşi propun să faciliteze dialogul şi schimbul de idei pentru a contribui la dezvoltarea unui viitor mai verde şi mai durabil”, se arată în comunicat.

Târgul se adresează atât specialiştilor din domeniu, dar şi altor persoane interesate direct de implementarea de soluţii din zona de energii regenerabile şi protecţia mediului în propriile spaţii.

Sunt aşteptaţi specialiştii din energie verde şi în gestionarea deşeurilor, investitori, bănci şi fonduri de investiţii, operatori de proiecte de energie regenerabilă, dezvoltatori imobiliari, arhitecţi, constructori, antreprenori şi start-up-uri care doresc să deschidă o afacere în domeniile energie regenerabile, protecţia mediului şi managementul deşeurilor. De asemenea, sunt invitaţi reprezentanţi ai mediului universitar (profesori şi studenţi), experţi, specialişti, consultanţi de business, reprezentanţi guvernamentali, ai ministerelor, Preşedinţiei, autorităţi locale – primari, angajaţi ai primăriilor, parlamentari, experţi parlamentari, precum şi reprezentanţi ai ONG-urilor din zona de energie verde şi protecţia mediului.

Partener principal al târgului este Renovatio Solar, lider în inovaţia în domeniul energiei regenerabile.