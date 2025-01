Tanczos Barna: Nu există credibilitate fără o perspectivă pe termen mediu şi lung, la Ministerul Finanţelor, fără stabilitate şi continuitate, fără o asumare a unor decizii grele

Ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, a afirmat, joi, că nu poate exista credibilitate fără o perspectivă pe termen mediu şi lung, la Ministerul Finanţelor, fără stabilitate şi continuitate, fără o asumare a unor decizii grele în momente dificile, care nu sunt pe placul cetăţenilor şi al celor care votează. ”Încrederea pierdută se recâştigă mult mai greu decât se pierde”, a subliniat el, conform News.ro.

”Fără o perspectivă pe termen mediu, lung, la Ministerul Finanţelor, fără o stabilitate şi o continuitate la acest minister, fără o asumare a unor decizii grele în momente dificile, care nu sunt pe placul cetăţenilor, nu sunt pe placul celor care votează la alegeri, fără o viziune foarte clară unde vrem să fim peste doi, peste trei, peste 5 ani, unde vor duce deciziile de moment, vedem perspectiva pe ani de zile, fără aceste abordări nu există credibilitate. Încrederea pierdută se recâştigă mult mai greu decât se pierde. Odată încrederea pierdută şi în faţa partenerilor noştri europeni, în faţa unui comisar, în faţa celor care respectă nişte standarde în ce priveşte deficitul excesiv, deficitul de cont curent e greu de recâştigat”, a declarat, joi, la Europa FM, Tanczos Barna.

El a vorbit despre responsabilitate şi respectarea deciziilor.

”În primul rând, faţă de români trebuie să arătăm că suntem responsabili şi ceea ce spunem facem. Înainte să spunem ceva, analizăm, gândim, discutăm în minister, discutăm cu ministerele de resort, discutăm în Guvern, dar când am decis ce am spus, că mergem pe (un deficit de) 7%, mergem pe 7%. Când am spus că nu creştem TVA, nu creştem TVA”, a explicat ministrul Finanţelor.

El a adăugat că nu îi plac abordările de tipul ”răspundeţi cu funcţia?”, ”juraţi pe roşu că nu o să faceţi?”. Întrebat în acest context: ”Vă tatuaţi pe mână?”, Tanczos a răspuns: ”Inclusiv”.

”Nu îmi plac aceste abordări, pentru că noi la UDMR lucrăm altfel. Dacă ne-am asumat o responsabilitate importantă, dacă am spus încerc, înseamnă că încerc, când am spus nu, înseamnă că nu facem, că nu majorăm TVA, dacă am spus da pe 7%, o să fie da pe 7%. Când spun: fac tot posibilul, înseamnă că este un efort de a ajunge undeva şi de a avea un rezultat bun”, a spus Tanczos.

El a avertizat că, dacă declaraţiile sale ca ministru al Finanţelor sunt interpretate, se scoate câte o frază, se scoate din context ”un pic”, acest lucru poate dăuna foarte mult ţării.

”Odată creată o incertitudine, ele imediat sunt preluate şi de pieţele externe şi de cei care urmăresc evenimentele. Este şi responsabilitatea mea, în primul rând, să nu mai greşesc, dacă este o propoziţie interpretabilă trebuie să fiu mult mai ferm în comunicare şi trebuie să arătăm şi celor care vor investi în România, celor care vin să finanţeze deficitul României, celor care se aşteaptă să respectăm un plan fiscal structural pe 7 ani că da, suntem hotărâţi să revenim pe un făgaş normal”, a explicat Tanczos.