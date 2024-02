Tânăr din Iași, reţinut după ce a încercat să omoare o prostituată / Femeia a supravieţuit după ce a fost lovită cu un ciocan în cap

Un tânăr în vârstă de 25 de ani a fost reţinut de către procurorii ieşeni, sub acuzaţia de tentativă de omor calificat, după ce a încercat să omoare o prostituată. Anchetatorii spun că fapta a fost preeditată, iar femeia a scăpat cu viaţă, dar cu grave leziuni după ce a fost lovită în repetate rânduri cu un ciocan n cap, transmite News.ro.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, care anchetează acest caz, au stabilit, pe parcursul anchetei, că bărbatul de 25 de ani a vrut să o ucidă de o prostituată, pregătind din timp fapta.

„S-a reţinut din mijloacele de probă administrate în cauză că în noaptea de 17/18 februarie 2024, după premeditarea şi efectuarea de acte de pregătire a faptei, sub pretextul intreţinerii de relaţii sexuale contra cost cu persoana vătămată C L G, a pătruns in apartamentul acesteia, din municipiul Iaşi, strada Chimiei, iar, in interior, i-a aplicat multiple lovituri in zona capului, cu un obiect contondent (ciocan)”, se arată în actele de urmărire penală.

Femeia a suferit grave leziuni la cap. documentele medicale arată că ea are contuzii cerebrale, hematom subdural, fracturi craniene multiple cu înfundare, plăgi, care necesită 35-40 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare şi care i-au pus în pericol viaţa.

Miercuri, 21 februarie, anchetatorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi au emis ordonanţă de reţinere pe numele suspectului şi solicit instanţei de judecată arestarea preventivă a bărbatului în vârstă de 25 ani, cercetat pentru comiterea infracţiunii de tentativă la infracţiunea de omor calificat.