Sylvester Stallone îl declară ”admirativ” pe Trump, ”un personaj mitic”, ”un al doilea George Washington” şi-l evocă pe Isus

Interpretul lui Rocky şi Rambo, Sylvester Stallone, în vârstă de 78 de ani, salută ”admirativ” victoria lui Donald Trump, un ”personaj mitic”, pe care-l compară cu primul preşedinte american, George Washington, transmite News.ro.

Donald Trump, care-şi multiplică luările de cuvânt şi îşi constituie în acelaşi timp viitoarea administraţie, s-a felicitat joi, la gala America First Policy Institute, în fieful său, Mar-a-Lago, la Palm Beach, în Florida, cu privire la propriile nominalizări zgomotoase la Sănătate, Apărare şi ”eficacitate guvernamentală”.

”ADMIRATIV”

Înaintea discursului său au luat cuvântul mai multe personalităţi, între care preşedintele argentinian Javier Milei, dar şi actorul Sylvester Stallone, care i-a ridicat osanale viitorului locatar al Casei Albe.

When Argentina’s President Javier Milei met Elon Musk, President Trump, Vice President JD Vance, Sylvester Stallone, RFK Jr., and more incredible public figures at the @A1Policy Gala. pic.twitter.com/qqSgxyofTz

— SMX (@iam_smx) November 15, 2024

”Suntem în prezenţa unui personaj cu adevărat mitic. Ador mitologia. Nimeni în lume n-ar fi putut face mai bine ce-a făcut el, sunt aşadar admirativ”, a început Stallone.

Apoi, Rocky şi Rambo s-a riscat la o comparaţie istorică.

”Aş spune doar asta, şi o cred cu adevărat. Atunci când George Washington şi-a apărat ţara, habar nu avea că avea să schimbe lumea, pentru că fără el, vă puteţi imagina cum ar arăta lumea. Ghici ce: avem un al doilea George Washington, felicitări!”, a spus el în faţa unei mulţimi cucerite.

JUST IN: Sylvester Stallone introduces Donald Trump at Mar-a-Lago, says Trump is like the “second George Washington.”

“We are in the presence of a really mythical character. I love mythology.”

“This individual does not exist on this planet. Nobody in the world could have pulled… pic.twitter.com/3SZn7bOjsM

— Collin Rugg (@CollinRugg) November 15, 2024

Actorul l-a comprat pe preşedintele ales şi cu personajul său, Rocky Balboa, şi a evocat scena de la începutul filmului din 1976 care suprapune o imagine a lui Isus şi a eroului într-o poziţie proastă în timpul unei lupte.

”În acel moment, este o persoană aleasă, iar eu aşa am început călătoria – avea să se întâmple ceva, acest bărbat avea să se matamorfozeze şi să schimbe vieţi, la fel ca preşedintele Trump”, a declarat actorul.

Acest discurs i-a făcut vizibil plăcere unui Donald Trump , înainte să urce pe scenă.

Sylvester Stallone a rămas mai degrabă discret în privinţa convingerilor sale politice, însă el declara Variety în 2016 că-l ”iubeşte” pe Donald Trump şi că-l considera ”un mare om”, un ”mare personaj din Dickens”, fără să spună care anume.

Starul l-a primit apoi pe preşedintele ales pe scenă, iar cei doi s-au salutat.

MONTAJ FOTO

Admiraţia şi prietenia dintre Trump şi Stallone par reciproce.

În noiembrie 2019, pe când se afla spre sfârşitul mandatului de preşedinte al Statelor Unite, Donald Trump a postat pe Twitter-ul de atunci un montaj foto cu capul său pe corpul actorului, la vrea când acesta interpreta boxerul la cinema.

Potrivit unor observatori, el răspundea unor critici cu privire la starea sănătăţii sale.

Joi, în discursul din Florida, Donald Trump a cerut ca al doilea său mandat ”să înceapă la 5 noiembrie (data victoriei sale), pentru că pieţele au spart tavanul, iar entuziasmul s-a dublat” de atunci încoace.

