Calificare în premieră în sferturile unui Grand Slam pentru Flavio Cobolli: Printre primii opt la Wimbledon

Flavio Cobolli a reușit luni un pas important în cariera sa de jucător profesionist, italianul calificându-se în sferturile de la Wimbledon.

Favorit 22 la All England Club, Cobolli a trecut de veteranul Maric Cilic (locul 83 mondial), scor 6-4, 6-4, 6-7(4), 7-6(3). Partida a durat trei ore și 25 de minute.

Peninsularul se află în fața unei premiere în carieră: calificarea în sferturile unui turneu major.

În vârstă de 23 de ani, Cobolli va da în sferturi peste învingătorul duelului dintre Novak Djokovic (cap de serie 6) și Alex De Minaur (favorit 11) – meci în desfășurare.

A first Grand Slam quarter-final for Flavio Cobolli 🇮🇹 #Wimbledon pic.twitter.com/iqbGhlFc4w

23 year old Flavio Cobolli is into his first career Grand Slam QF at #Wimbledon after beating former runner up Marin Cilic 6-4, 6-4, 6-7(4), 7-6(3).

He will make his top 20 debut aftert this tournament. pic.twitter.com/2DkCvOQu8e

— José Morgado (@josemorgado) July 7, 2025