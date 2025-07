Novak Djokovic a trecut de Alex de Minaur și s-a calificat în sferturi la Wimbledon

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic (locul 6 ATP) l-a învins, luni, pe australianul Alex de Minaur (locul 11 ATP) și s-a calificat în sferturi la Wimbledon pentru a 16-a oară în carieră.

Nole s-a impus în fața lui de Minaur după trei ore și 20 minute, scor 1-6, 6-4, 6-4, 6-4.

Djokovic se va lupta pentru un loc în semifinale cu Flavio Cobolli, care s-a calificat în premieră în ultimii opt la un Grand Slam. Italianul a câștigat și Țiriac Open, turneul găzduit la București.

Sârbul a avut parte de un oaspete inedit în tribunele Terenului Central. Roger Federer a asistat la meciul lui Novak cu Alex de Minaur. Învingătorul zilei a glumit după duel că „este probabil prima dată când am câștigat un meci în timp ce el (n.r. Federer) mă urmărea”.

Welcome back to Centre Court, @rogerfederer 👏 #Wimbledon pic.twitter.com/vWVZK2voA4

A king of the court in the Royal Box 👑

„It’s probably the first time he’s watched me and I won the match.”

Novak Djokovic is relieved to get a win in front of Roger Federer 😅#Wimbledon pic.twitter.com/Q6H1G1p91p

