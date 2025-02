Suveraniştii europeni din jurul lui Viktor Orban se reunesc la Madrid / Sloganul ales pentru reuniune: Make Europe Great Again / Elon Musk și-a manifestat susținerea față de reuniune: Uniți-vă cu mișcarea MEGA

Partidul spaniol de extremă dreapta Vox găzduieşte vineri şi sâmbătă la Madrid o primă reuniune a principalilor reprezentanţi ai „Patrioţilor pentru Europa (PfE)”, noul grup suveranist creat de premierul conservator ungar Vikor Orban în Parlamentul European, transmite agenţia EFE.

Întâlnirea, la care printre participanţii mai notabili se numără lidera extremei drepte franceze Marine Le Pen, vicepremierul italian Matteo Salvini şi liderul extremei drepte olandez Geert Wilders, are loc în umbra noului preşedinte american Donald Trump şi a miliardarului prieten al acestuia, Elon Musk. De altfel, sloganul ales pentru această reuniune, MEGA (Make Europe Great Again! – Să facem Europa măreaţă din nou!), îl parafrazează pe cel folosit de Trump în campania sa, MAGA (Make America Great Again! – Să facem America măreaţă din nou!), transmite Agerpres.

Într-un mesaj pe platforma sa socială X, Elon Musk şi-a manifestat susţinerea faţă de această reuniune, postând textul: „Oameni din Europa: Uniţi-vă cu Mişcarea MEGA! Faceţi Europa măreaţă din nou!”.

Liderii „Patrioţilor pentru Europa” au vineri o întâlnire privată, iar programul esenţial al evenimentului se va derula sâmbătă, când vor fi şi discursuri susţinute de Orban, Le Pen, Salvini, Wilders şi Santiago Abascal, liderul partidului Vox, printre alţii. Un obiectiv al reuniunii va fi conturarea politicii „Patrioţilor pentru Europa”, unul dintre cele trei grupuri suveraniste din Parlamentul European, celelalte două fiind Conservatorii şi Reformiştii Europeni (ECR) şi Europa Naţiunilor Suverane (ESN).

Impulsionate mai ales de premierul italian Giorgia Meloni (membră a ECR) şi Marine Le Pen, partidele europene suveraniste au înregistrat un progres la alegerile europarlamentare din 2024, dar fără a reuşi schimbarea raporturilor de forţe în Parlamentul European. Grupurile politice progresiste pro-europene, respectiv popularii (PPE), socialiştii (S&D), liberalii (Renew) şi Verzii, ce au format o majoritate care a susţinut-o pe Ursula von der Leyen pentru încă un mandat la conducerea Comisiei Europene, au constituit în paralel şi un „cordon sanitar” împotriva partidelor eurosceptice care contestă concentrarea a prea multă putere la Bruxelles.

După summitul european informal desfăşurat luni, Viktor Orban a avertizat Uniunea Europeană că vor urma luni dificile şi trebuie să se pregătească pentru „tornada Trump”. „Am avut ieri la Bruxelles primul summit al UE după învestirea preşedintelui Trump. A fost o reuniune ciudată. Toţi la Bruxelles văd cum vine tornada Trump, însă cei mai mulţi dintre ei cred că pot să-i scape – dar nu pot”, a scris el marţi într-un mesaj postat pe reţelele de socializare X şi Facebook.

„În 14 zile, Donald Trump a bulversat lumea cu câteva măsuri. În SUA, s-a terminat cu nebunia de gen, cu finanţarea organizaţiilor globaliste ale lui (George) Soros, cu imigraţia ilegală sau susţinerea războiului ruso-ucrainean”, a remarcat premierul ungar, care crede că „s-a terminat cu tot ceea ce birocraţii de la Bruxelles au încercat să ne îndese pe gât în ultimii ani”.