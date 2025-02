Sute de persoane au participat în Târgu Mureș la marcarea a 35 de ani de la marşul cu cărţi şi lumânări pentru drepturile minorității maghiare

Câteva sute de persoane au luat parte luni, la Târgu Mureş, la o acţiune de marcare a a 35 de ani de la marşul cu cărţi şi lumânări, din 10 februarie 1990, la care se estimează că a avut o participare de 100.000 de oameni, transmite Agerpres.

E vorba despre un protest din 1990 în sprijinul drepturilor la educație în limba maternă pentru minoritățile etnice din România.

„De 35 de ani pentru educaţia în limba maternă – şi astăzi trebuie să ne apărăm drepturile! Fiecare are dreptul să înveţe în limba sa maternă! În urmă cu 35 de ani, pe 10 februarie 1990, mai mult de o sută de mii de oameni au ieşit pe străzile din Târgu Mureş, cu cărţi şi lumânări în mâini, pentru a transmite un mesaj clar: educaţia în limba maternă nu poate fi subiectul unei negocieri. Nici astăzi nu ne putem permite să fim pasivi. Aşa cum am făcut atunci, trebuie şi acum să ne apărăm comunitatea şi să asigurăm exercitarea dreptului de a folosi liber simbolurile noastre. Mulţumiri din suflet tuturor celor care au fost acolo, care au avut curajul să iasă în stradă şi să facă parte din cea mai mare demonstraţie din istoria oraşului. Curajul şi determinarea lor rămân un exemplu pentru noi. Să nu uităm: ceea ce am obţinut, trebuie şi apărat”, a evidenţiat UDMR Mureş, într-o postare pe Facebook.

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Peter Ferenc, şi viceprimarul din Târgu Mureş, Kovacs Mihaly Levente, au transmis, într-un mesaj pe Facebook, că, astăzi, copiii maghiari au posibilitatea de a învăţa în limba lor maternă „datorită curajului părinţilor lor, care, acum 35 de ani, au ieşit în stradă cu cărţi şi lumânări în mâini pentru a apăra învăţământul în limba maghiară”.

Participanţii s-au adunat la Sala Polivalentă din Târgu Mureş, după care s-au deplasat pe trotuar pe strada Aurel Filimon, la statuia scriitorului Aranka Gyorgy (1737-1817), considerat promotor al dezvoltării activităţilor ştiinţifice maghiare din Transilvania.