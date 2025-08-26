SURSE Noi propuneri pe pachetul de măsuri fiscale: Firmele ar putea avea capital social diferit, în funcție de cifra de afaceri / Ședință de coaliție la 17:00

Noi modificări ar urma să fie propuse în interiorul coaliției, pe al doilea pachet de măsuri fiscale, conform surselor G4Media. O nouă ședință de coaliție este anunțată marți, la ora 17:00.

Notă: Întâlnirea reprezentanților PSD, PNL, UDMR, USR și ai minorităților are loc marți după ce luni social-democrații au votat cu unanimitate să participe din nou la ședințele coaliției, pe care le boicotaseră sub pretextul că USR s-a opus funeraliilor de stat pentru fostul președinte Ion Iliescu, inculpat pentru crime împotriva umanității în dosarele Revoluției și al Mineriadei, dar care nu a mai apucat să fie judecat.

În privința creșterii capitalului social pentru firmele nou înființate, noua propunere este ca acesta să nu fie fix, de 8000 de lei (comparativ cu 200 de lei în prezent), ci diferențiat, în funcție de cifra de afaceri a firmei.

Inițial, propunerea, despre care inițiatorii susțin că urmărește să combată evaziunea fiscală și fenomenul firmelor fantomă, prevedea ca o persoană care vrea să își înființeze o societate să depună capital social de 8000 de lei, comparativ cu cei 200 de lei care trebuie depuși în prezent.

Propunerea a stârnit nemulțumiri, fiind criticată că ar reprezenta un obstacol pentru antreprenorii care vor să pornească un business și nu dispun de banii respectivi.

