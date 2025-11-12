SURSE Întâlnirea magistraților cu președintele Nicușor Dan și liderii coaliției de guvernare s-a încheiat fără rezultat: ”Atmosferă cât de cât constructivă”

Întâlnirea magistraților cu președintele Dan și liderii coaliției de guvernare s-a încheiat, după trei ore, fără rezultat, conform surselor politice consultate de G4Media.

Concluzia întâlnirii a fost că fiecare dintre părți trebuie să accepte să facă anumite concesii și să dezamorseze tensiunile dintre Executiv și magistrați.

Surse politice au mai descris pentru G4Media atmosfera discuțiilor de la Cotroceni ca fiind „cât de cât constructivă”.

Miercuri, în plin scandal al Justiției cauzat de reducerea pensiilor magistraților, Înalta Curtea de Casație și Justiție condusă de Lia Savonea a cerut bani mai mulți pentru judecători prin sume compensatorii.

Președintele Dan a susținut, miercuri, o conferință de presă în care a prezentat strategia de apărare a țării, în care fenomenul corupției are din nou un capitol separat, dar a făcut declarații și despre scandalul din Justiție.

Întrebat de jurnalista G4Media Ioan Câmpean dacă nu consideră că s-a poziționat mai degrabă de partea magistraților și că și magistrații au contribuit la tensiunile din societate, Dan a răspuns:

”Nu cred că m-am poziționat de partea magistraților, am spus că nu e normal să iasă la pensie la 48 de ani, însă am introdus niște nuanțe, nu e un meci, un e un concurs de like-uri, este a rezolva o problemă socială. Trebuie să acționăm cu responsabilitate pentru că în opinia mea calitatea actului de justiție din România în următorii ani (…) nu e vorba numai de sentimentul de justiție în societate, e vorba de insolvență, evaziune etc. Fără discuție, toată lumea a greșit în dezbaterea publică cu privire la magistrați. Au fost poziții nepotrivite și într-o parte și în alta. Totul este să fim calmi și să găsim justul echilibru între necesitățile și divergențele din societate”, a spus Dan.

Întrebat și când va participa la ședințele Consiliului Superior al Magistraturii, așa cum a susținut în campanie că o va face și după câștigarea alegerilor, Nicușor Dan a spus că ”abia așteaptă discuțiile serioase” din Justiție:

”Eu abia aștept să terminăm discuția asta ca să începem discuția serioasă din sistemul de justiție. Din păcate, discuția despre pensii acoperă partea serioasă din Justiție: De ce nu mai anchetăm magistrați? Pentru că statistic nu se poate întâmpla ca o întreagă categorie profesională să nu aibă uscăturile ei. Cum funcționează Inspecția Judiciară, dacă nu cumva dă soluții diferite pe spețe similare, cum se fac promovările? Asta sunt discuții foarte interesante pe care abia aștept să le discut cu CSM la ședințe la care voi participa”.

