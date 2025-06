SURSE Dominic Fritz și-a anunțat colegii că vrea să candideze la șefia USR și le propune ”o resetare strategică”: ”Un partid de centru / USR are șansa să devină principalul partid din România”

Dominic Fritz și-a anunțat colegii că vrea să candideze la șefia USR și le propune ”o resetare strategică”, conform mesajului acestuia consultat de G4Media, care a fost transmis pe grupurile partidului.

”Un partid de centru” le propune actualul președinte interimar al partidului care spune că ”USR are șansa să devină principalul partid din România”.

Dominic Fritz a preluat conducerea interimară a USR după ce Elena Lasconi și-a dat demisia în urma turului întâi al alegerilor prezidențiale din 4 mai, atunci când s-a clasat pe locul 5, cu doar câteva procente obținute.

Fritz este unul dintre cei acuzați de Lasconi de trădare, după ce conducerea partidului i-a retras sprijinul, deși numele acesteia fusese deja tipărit pe buletinele de vot, pentru a-l direcționa spre Nicușor Dan pe care l-au sprijinit până la finalul campaniei.

Dominic Fritz și alți membri USR din conducere au explicat atunci că Elenei Lasconi i-a fost retras sprijinul pentru că aceasta nu creștea în sondaje și nu avea șanse să intre în turul doi.

În discursul către colegi, referitor la candidatura sa pentru șefia partidului, Dominic Fritz îl dă exemplu pe Nicușor Dan, fondatorul USR, care propunea în urmă cu aproape un deceniu tot o viziune de centru și care a părăsit partidul după ce o parte din USR a decis să se poziționeze în zona progresismului.

”Nicușor Dan a câștigat cu o strategie electorală centristă, pragmatică și unificatoare, fără să renunțe la valorile lui. Este ceea ce am făcut și noi pentru a câștiga primării în orașe și comune.

S-a adresat tuturor cetățenilor, din toate categoriilor sociale și i-a mobilizat pe cei care vor o Românie modernă, nu una care se întoarce în timp, care vor o societate deschisă și o democrație funcțională, nu închidere, ură și dezbinare. Iar acești alegători sunt peste tot: în orașele mari, dar și în cele mici și sate.

Ei reprezintă centrul care respinge atât politica de tip feudal practicată de partidele clasice, dar și populismul radical și iresponsabil al AUR. Aceasta este noua axă politică a României. USR trebuie să se regăsească în centru, acolo unde sunt atât alegătorii noștri actuali, cât și alții care l-au ales pe Nicușor Dan, dar încă nu sunt votanți USR.

Ceea ce vă propun este o resetare strategică: un partid de centru, în sensul strategic, care pune în miezul preocupărilor sale societatea, în toată diversitatea ei. Care se adresează politic, prin comunicare și soluții, urbanului mare, mic și ruralului”, le transmite Dominic Fritz colegilor din USR cărora le-a înaintat și programul său pentru partid.

Mesajul integral al lui Dominic Fritz către colegii săi

Dragi colege și colegi,

Am intrat într-un context politic în care USR are șansa să devină principalul partid din România. Îmi doresc să fiu parte din acest drum și de aceea candidez la Președinția USR.

Sunt cu toată inimă primar al Timișoarei. Nu am țintit niciodată să-mi iau o poziție în plus. Dar simt că am o responsabilitate să dau mai departe partidului din ce am reușit cu echipa de la Timișoara: dincolo de buna guvernare locală, am trezit ambițiile mari, aspirațiile la mai mult bine pentru o majoritate a timișorenilor.

Dincolo de viziune, muncă în echipă și soluții, acesta a fost secretul victoriei noastre de anul trecut, când am câștigat al doilea mandat de primar al Timișoarei, iar USR s-a reconfirmat ca principala forță politică a orașului.

Vreau să construim împreună aceea viziune care ne poate transforma dintr-un partid de nișă, al urbanului mare, în cea mai importantă forță politică a României, care câștigă alegerile.

Știu că asta ne dorim cu toți și mai ales că asta își doresc alegătorii USR: să fim mai mari, mai puternici, să vorbim cu toți. Putem să ieșim din bulă și am demonstrat că avem capacitatea să strângem în jurul nostru majorități, acolo unde am câștigat primăriii.

Atunci când, după multe discuții cu mulți dintre voi, am notat viziunea mea pentru USR, Un nou contract politic pentru o Românie modernă și integratoare, am plecat de la întrebarea: ce trebuie să facă USR ca să câștige alegerile, așa cum a reușit Nicușor Dan?

Să ne întrebăm în fiecare zi și mai mult: ce așteaptă cetățenii de la USR?

Să nu ne temem de diversitatea noastră și să ne uniformizăm, ci să o folosim ca pe o resursă de coeziune internă și de deschidere către societate.

Să construim împreună, în comunități și clustere, soluțiile pentru astăzi și viziunea pentru România de mâine.

Să ne digitalizăm mai mult pentru a comunica mai eficient între noi și cu alegătorii.

Vă invit să parcurgeți întreg programul în eUSR și să purtăm o discuție pe marginea lui.

La final, vreau să clarific legalitatea candidaturii mele care este pusă sub semnul întrebării, nejustificat, în cercuri interne și externe. Legislația din România îmi conferă dreptul de a fi membru al unui partid politic, și implicit de a-l conduce, iar acest drept a fost deja testat în justiție, cu ocazia contestărilor la candidatura mea la Primăria Timișoarei în 2020 și în 2024. De un an de zile sunt și parte din conducerea USR. Vă asigur că fac acest pas după ce am discutat cu juriști importanți din România, cu o practică de zeci de ani, inclusiv în drept constituțional. Obținerea cetățeniei, pe care mi-o doresc atât de mult, e doar o chestiune birocratică, cu dosarul depus de un an și cu toate condițiile îndeplinite.

Dragi colege și colegi,

sunt conștient de responsabilitatea pe umerii următorului președinte. Am mare încredere că voi putea face față provocărilor dacă ținem aproape. Nu voi fi un președinte mereu convenabil, dar vă promit că voi fi un președinte care mereu va pune interesul partidului, în toată diversitatea ei, pe primul loc.

Sunt tare mândru de acest USR și aștept să construim împreună, pentru România.

Cu încredere și optimism,

Dominic