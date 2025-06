Surpriză uriașă la Roland Garros: Jessica Pegula, a treia favorită, eliminată de o jucătoare din afara TOP 360 WTA

Franțuzoaica Lois Boisson a oferit surpriza de până acum a turneului de la Roland Garros, favorita gazdelor trecând de Jessica Pegula, cap de serie 3 la Paris, pentru a obține o calificare istorică în sferturile competiției majore.

Ocupantă a locului 361 în ierarhia mondială, Boisson (22 de ani) a făcut meciul carierei contra americancei Pegula, ea revenind de la 0-1 la seturi pentru a obține o calificare istorică în sferturile de la Roland Garros.

După un meci de două ore și 40 de minute, Lois Boisson a avut câștig de cauză, scor 3-6, 6-4, 6-4.

În sferturi, Boisson va da peste Mirra Andreeva, cap de serie șase la Paris. După o pauză de opt ani, Lois a devenit prima franțuzoaică care să se califice în sferturile de la Roland Garros (Caroline Garcia și Kristina Mladenovic au reușit această performanță la ediția din 2017).

Roland Garros, sferturi feminine

