Surpriză mare la Miami: Lando Norris a câştigat a şasea etapă a sezonului de Formula 1 / „Era timpul, nu-i aşa?”

Lando Norris (McLaren) a produs o surpriză mare duminică seară în Formula 1, el câştigând Miami Grand Prix, a şasea etapă a sezonului, transmite News.ro.

Pentru britanic este primul succes în Formula 1.

„Era timpul, nu-i aşa?! Ce cursă. Aşteptam de mult timp. În sfârşit am reuşit să o fac pentru echipa mea şi să le ofer un rezultat. A fost o cursă lungă, întregul weekend a fost bun, cu câteva mici eşecuri pe parcurs. Am ştiut vineri că avem ritmul necesar. Am avut strategia perfectă. Ce să le spun [celor de la McLaren]? Am făcut multe greşeli de-a lungul timpului, dar astăzi a mers totul bine şi este pentru ei. Am rămas împreună şi cred în ei”, a declarat Norris după cursă.

Pe locul doi s-a clasat Max Verstappen (Red Bull), iar pe trei a termiinat Charles Leclerc (Ferrari).

În actualul sezon, patru curse au fost câştigate de Verstappen, una de Carlos Sainz (Ferrari) şi una de Norris.

Etapa a şaptea, Emilia Romagna Grand Prix, va avea loc la 19 mai.