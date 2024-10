Surpriza lui Lionel Messi – Cine ar trebui să câștige Balonul de Aur în opinia fostului star al Barcelonei

Pe 28 octombrie, la Théâtre du Châtelet, din Paris, va avea loc ceremonia în cadrul căreia va fi anunțat câștigătorul Balonului de Aur 2024. Lionel Messi a avut o seară magică alături de Argentina (a marcat trei goluri și a oferit două pase decisive în victoria cu 6-0 contra Boliviei), iar apoi a spus că Lautaro Martinez, de la Inter Milano, merită să câștige Balonul de Aur din acest an.

Peste mai puțin de două săptămâni vom afla numele câștigătorului Balonului de Aur din 2024, iar lupta pentru importantul trofeu este una strânsă.

Marii favoriți sunt Vinicius Jr (campion al Spaniei și câștigător al Champions League cu Real Madrid) și Rodri (campion cu Manchester City în Premier League, campion cu Spania la Euro 2024 și ales chiar jucătorul turneului final european care a avut loc în Germania).

În condițiile date, declarația lui Messi poate fi considerată una surprinzătoare. Lautaro (27 de ani) a avut un sezon foarte bun în tricoul lui Inter (a ieșit campion în Serie A), iar cu naționala Argentinei a triumfat la Copa America.

De asemenea, a mai ridicat deasupra capului și trofeul Supercupei Italiei, iar pentru Inter a bifat 35 de goluri și 8 pase decisive.

„Lautaro a avut un an spectaculos, a marcat în finală și a fost golgheterul Copei America. Nimeni nu merită Balonul de Aur mai mult decât el”, este de părere Lionel Messi, citat de Goal.com.

Jurnaliștii de la Marca sunt însă de altă părere, ei anunțând, pe surse, de curând că Vinicius Jr va fi noul câștigător al Balonului de Aur.

Pentru prima dată în ultimii 20 de ani, Cristiano Ronaldo și Lionel Messi lipsesc de pe lista finală cu jucătorii nominalizaţi la Balonul de Aur.

