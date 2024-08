Sunt cu adevărat animalele de companie tratament pentru depresie? Ce spun psihologii

Depresia este considerată boala secolului. In prezent, peste 121 de milioane de oameni sunt diagnosticați cu această afecțiune, la nivel mondial, iar in tara noastră, 5% din populație se află in registrele oficiale ca suferind de această boală. Însă numărul lor ar putea fi cu mult mai mare.

Iar estimările nu sunt deloc optimiste. Pană in 2030, Organizația Mondială a Sănătății prevede că depresia va deveni prima cauză a mortalității pe Glob. Factorii favorizanți sunt mai ales stilul de viată tot mai agitat, stresul, dar si factorii genetici.

Iar psihologii, cei care tratează acest tip de afecțiune, sunt de părere că animalele de companie pot juca un rol important în gestionarea depresiei și anxietății, oferind suport emoțional și o serie de beneficii psihologice. Psihologul Evelina Chira a declarat pentru G4Media.ro că legăturile străvechi dintre om și animalul domestic fac ca acesta din urmă să fie un veritabil element vindecător.

Prezenta animalelor de companie reduce singurătatea

În primul rând, animalele de companie, prin simpla lor prezență constantă în viața noastră ne dau sentimentul de apartenență. Această prezență poate reduce sentimentele de izolare și singurătate, care sunt adesea asociate cu depresia.

Simplul fapt de a avea un animal care te așteaptă acasă poate genera motivație și responsabilitate, ceea ce este benefic pentru starea de spirit, explică și psihologul Cosmin Badea pentru G4Media.ro. De asemenea studiile arată că interacțiunea cu animalele poate reduce nivelul de cortizol, hormonul stresului, și poate crește nivelul de oxitocină numit și hormonul legăturilor sociale.

Atingerea unui animal (petting) , precum mângâierea unui câine sau a unei pisici, poate avea un efect calmant care poate fi asociat cu sentimentul de îngrijire și protecție pe care îl aveam în copilărie din partea celor care ne-au crescut.

Câinii, echilibru in viața stăpânilor

Deținerea unui câine, de exemplu, implică nevoia de plimbarea și parteneriat în plimbare ceea ce încurajează activitatea fizică, a declarat psihologul Cosmin Badea pentru G4Media.ro. Această activitate este bine cunoscută pentru efectele sale pozitive asupra sănătății mintale, ajutând la reducerea simptomelor de depresie.

De asemenea, animalul de companie poate fi un element facilitator al interacțiunii și socializării cu alte persoane ceea ce crește nivelul de apartenență la grup. Rutina zilnică pe care animalele o au și de care au nevoie pentru hrănire, igienă și mișcare poate echilibra stările de dezorganizare psihică ale stăpânului. Acesta acțiune este benefică persoanelor care suferă de depresie ea contribuind la o mai bună organizare și la îmbunătățirea stării generale de sănătate mintală.

Animalele de companie oferă iubire necondiționată

Un alt mare beneficiul pe care îl pot aduce animalele de companie este acela al dezvoltării unei relații emoționale stabile. Ele pot oferi un tip de iubire necondiționată și sprijin emoțional, care poate fi foarte reconfortant pentru cei care se confruntă cu probleme de sănătate mintală. Prezența lor poate oferi un sentiment de securitate și confort emoțional, spune psihologul Cosmin Badea.

Animalele de companie, barometru emoțional

De asemenea, unele dintre animale au capacitatea să simtă subtile schimbări în starea psihica a stăpânului. Astfel, acesta poate acționa în acord cu semnalele transmise de animal necesare pentru reechilibrarea psihică. Ca să ne poată oferi aceste beneficii este în același timp necesar ca și noi să avem grijă de ele atât fizic cât și emoțional și să încercăm pe cât posibil sa le oferim cele mai bune condiții de trai, conchide psihologul Evelina Chira.