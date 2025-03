STUDIU: Riscurile consumului de canabis: fibrilația atrială și atacul de cord / Cazurile apar mai la consumatorii tineri

Consumatorii de canabis sunt mai predispuși la ischemie decât persoanele care nu îl consumă, chiar și în rândul adulților tineri și sănătoși, se precizează într-un studiu citat de La Repubblica.

Studiul a fost efectuat pe mai mult de 4,6 milioane de persoane a fost publicat în JACC Advances și prezentat la sesiunea științifică anuală a Colegiului American de Cardiologie. Cercetătorii au constatat că utilizatorii de canabis sub vârsta de 50 de ani erau de peste șase ori mai predispuși la un atac de cord decât non-utilizatorii.

Dacă se vorbea deja de riscuri crescute de fibrilație atrială și atac de cord, se dovedește încă o dată că pot exista într-adevăr multe afecțiuni diferite potențial asociate cu consumul cronic de canabis. Atât de mult încât această substanță este un potențial factor de risc cardiovascular care nu ar trebui subestimat, la tineri și nu numai.

O analiză publicată în Nature Reviews Cardiology de un grup de experți de la Stanford Cardiovascular Institute, coordonat de Mark Chandy, în prezent lector la Universitatea Western din Ontario, Canada, avertizează în acest sens.

„Percepția publică că canabisul este inofensiv și benefic din punct de vedere terapeutic persistă, în ciuda dovezilor tot mai numeroase din studiile preclinice și clinice care arată că utilizarea canabisului poate afecta sistemul cardiovascular și poate pune alte probleme grave de sănătate, nu spre deosebire de tutun”, explică Chandy.

În ultimii ani, pe lângă observațiile din studiile experimentale, s-au adăugat evaluări epidemiologice care indică faptul că canabinoizii pot favoriza evenimentele cardiovasculare adverse, care sunt mai semnificative decât beneficiul potențial asociat cu consumul lor. Cercetările sugerează că influența canabinoizilor asupra sistemului cardiovascular poate duce la creșterea riscului de atac de cord, accident vascular cerebral, aritmii și insuficiență cardiacă.

Nu numai atât, canabinoizii sintetici, în acest sens, ar putea fi și mai nocivi, cu un efect care pare să fie direct legat de frecvența cu care sunt luate substanțele. În cele din urmă, analiza cercetătorilor arată că consumul de canabis nu se limitează doar la potențiala creștere a tulburărilor de ritm deja existente, ci și la riscul de a declanșa fibrilația atrială și flutterul atrial, o altă aritmie a camerei superioare a inimii.

Cercetările arată că incapacitatea de a întrerupe consumul de marijuana în ciuda efectelor negative asupra sănătății sau a problemelor sociale este, prin urmare, asociată cu o incidență crescută a fibrilației atriale, a internărilor în spital pentru fibrilație atrială necontrolată și a apariției trombozei și/sau emboliei. Mai multe studii au constatat o asociere între aritmie, în special fibrilație atrială, și consumul de canabis.

În acest sens, o cercetare publicată în European Heart Journal a arătat că riscul de apariție nouă a acestei aritmii în primele șase luni de la începerea consumului de canabis în scop medical era practic dublu (0,8 versus 0,4%) față de cel observat într-o populație de control, ținând cont de vârstă, sex și utilizarea altor analgezice. Cu toate acestea, cea mai recentă analiză arată și o altă cifră.

„Tulburarea de consum de canabis și aritmiile asociate sunt mai frecvente la pacienții mai tineri”, informează cercetarea. ”Prin urmare, indiferent de vârstă, persoanele care consumă canabis ar trebui să discute cu medicul lor despre monitorizarea sănătății lor cardiovasculare și, eventual, despre punerea în aplicare a strategiilor de reducere a riscurilor pentru tulburarea de consum de canabis”.

Studiul reprezintă un nou pas în cunoașterea rolului așa-numitelor medicamente ușoare, care din păcate pot fi dure pentru inimă și circulație.

O cercetare realizată de experții Universității Stanford și prezentată cu ceva timp în urmă la congresul American Colegiului de Cardiologie a arătat că un consum zilnic de marijuana ar crește cu 34% probabilitatea de a suferi de boli coronariene în următorii ani. Studiul a analizat date de la 175 000 de persoane din 340 de centre americane participante la Programul de cercetare All of Us al National Institutes of Health.

Cercetătorii au evaluat corelația dintre consumul de produse din canabis declarat în momentul intrării în studiu și frecvența apariției bolii coronariene în anii următori, verificând că există un efect doză-răspuns prin care, cu cât consumul de marijuana este mai mare, cu atât crește probabilitatea apariției problemelor cardiovasculare.