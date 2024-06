Studiu: Căldura ne face mai agresivi și mai puțin inteligenți / Notele testelor din liceele americane scad cu 0,2% pentru fiecare grad în plus de temperatură / Atunci când temperaturile cresc, oamenii sunt mai predispuși să simtă ură

Atunci când temperaturile sunt foarte ridicate, au loc mai multe omucideri și incidente violente. În plus, mai multe studii au arătat că există o legătură invers proporțională între căldură și rezultatele la testele cognitive, anunță Corriere della Sera care citează mai multe studii în acest sens.

Raportul „The Lancet countdown: health and climate change in Europe”, publicat în revista Lancet Public Health arată că între 2003 și 2022, mortalitatea legată de căldură a crescut în medie cu 17 decese la 100 000 de persoane pe an în Europa, iar creșterea a fost mai mare la femei decât la bărbați.

Consecințele căldurii nu se limitează doar la problemele fizice, de exemplu, riscul crescut de infarct.

Mai multe studii au arătat că temperaturile ridicate ne pot afecta capacitățile cognitive, făcându-ne iritabili, agresivi, impulsivi și chiar mai plictisitori, adică mai puțin inteligenți.

În 2016, în Statele Unite, a fost realizat un studiu „de teren”: un val de căldură a lovit Boston (cu o medie de 33° timp de mai multe zile), iar cercetătorii de la Harvard, conduși de Jose Guillermo Cedeño Laurent, au pus 44 de studenți să susțină teste de matematică cu cinci zile înainte de creșterea temperaturii, în fiecare zi în timpul valului de căldură și două zile după.

Rezultatul: în zilele cele mai călduroase, studenții din căminele fără aer condiționat au obținut rezultate semnificativ mai slabe la teste decât studenții care au dormit cu aer condiționat.

Mai multe alte studii efectuate în laborator au produs rezultate similare cu cele obținute de Cedeño: rezultatele testelor cognitive scad atunci când temperatura din cameră crește. În special, unii cercetători au constatat că o creștere de numai patru grade a dus la o scădere medie de 10% a performanțelor la testele de memorie, timp de reacție și funcții executive. Un fenomen care ar putea depinde, de asemenea, de calitatea somnului, care este puternic influențată de asprimea nocturnă.

Jisung Park, economist la Universitatea din Pennsylvania, a examinat rezultatele la testele de liceu și a constatat că acestea scad cu 0,2% pentru fiecare grad în plus de temperatură, de la 22 de grade în sus.

Într-un alt studiu, Park a constatat că, cu cât numărul de zile cu căldură peste medie este mai mare în timpul anului școlar, cu atât rezultatele elevilor la teste sunt mai slabe, în special atunci când termometrul depășește 26 de grade. Efectul este mai pronunțat în cazul elevilor cu venituri mici și al celor aparținând minorităților rasiale, poate pentru că este mai puțin probabil ca aceștia să aibă aer condiționat.

Ideea că există o legătură între căldură și agresivitate s-a născut dintr-o simplă statistică: în zilele foarte călduroase, au loc mai multe crime, agresiuni și violență domestică. Și nu numai atât. Atunci când temperaturile cresc, oamenii sunt mai predispuși să simtă ură (văzută, de exemplu, în comentariile postate pe social media) și să claxoneze în timp ce conduc în trafic. Un experiment realizat în 2019 a arătat că persoanele implicate într-un joc video se comportau mai agresiv, în cadrul jocului, dacă se aflau într-o cameră caldă, comparativ cu una rece.

Kimberly Meidenbauer, psiholog la Washington State University, consideră că creșterea agresivității „reactive” poate fi legată de efectul căldurii asupra creierului, în special de scăderea autocontrolului.

„Tendința de a acționa fără să gândești sau de a nu te putea opri să acționezi într-un anumit fel par să fie aspecte afectate de căldură”, a explicat ea pentru New York Times.

Dar cum poate avea căldura un impact asupra capacităților noastre cognitive și asupra emoțiilor? Potrivit unor experți, multe ‘resurse’ sunt deturnate în încercarea de a menține corpul la o temperatură acceptabilă.

„Dacă sângele și glucoza se îndreaptă către părțile creierului care se ocupă de termoreglare, este foarte plauzibil să nu rămână suficient pentru unele funcții cognitive superioare”, explică Meidenbauer.

O dispoziție proastă ar putea fi, de asemenea, un colac de salvare: „Dacă nu vă puteți calma, creierul vă va face să vă simțiți și mai inconfortabil, astfel încât căutarea a ceea ce aveți nevoie pentru a supraviețui devine o activitate atotcuprinzătoare”, spune Shaun Morrison, neurolog la Oregon Health and Science University.

Pe scurt, creierul ar intra „în grevă” pentru a-l face pe individ să înfrunte problema și să găsească soluții. Ceea ce nu este imposibil, deoarece ceea ce contează este temperatura corpului (care poate fi modificată, de exemplu, prin aer condiționat, ventilatoare, dușuri reci) și nu temperatura mediului extern.

Sfaturi pentru zilele fierbinți:

1) nu ieșiți afară în timpul celor mai fierbinți ore: în timpul unui val de căldură, evitați expunerea directă la soare între orele 11.00 și 18.00;

2) îmbunătățiți mediul de acasă și de lucru: cea mai simplă măsură este acoperirea ferestrelor orientate spre sud și sud-vest cu jaluzele și obloane reglabile (obloane, storuri). Aerul condiționat trebuie utilizat cu grijă, evitând setarea unei temperaturi prea scăzute în raport cu temperatura exterioară; de asemenea, ventilatoarele mecanice trebuie utilizate cu prudență: atunci când temperatura interioară depășește 32°, utilizarea lor nu este recomandată;

3) hidratarea: consumul abundent de apă și de fructe proaspete este o măsură esențială pentru a contracara efectele căldurii; în special pentru persoanele în vârstă, este necesar să se bea chiar dacă nu se simte nevoia de sete

4) moderați consumul de băuturi cofeinizate și evitați băuturile alcoolice;

5) consumați mese ușoare: digestia crește producția de căldură în organism;

6) îmbrăcați-vă în bumbac sau fibre naturale (evitați fibrele sintetice). În aer liber, este util să purtați pălării ușoare, deschise la culoare și să vă protejați ochii cu ochelari de soare cu filtre UV;

7) în mașină, ventilați habitaclul înainte de a începe o călătorie; dacă există un sistem de ventilație, reglați temperatura la aproximativ 5 grade sub temperatura exterioară

8) evitați exercițiile fizice în timpul celor mai fierbinți ore ale zilei și, în orice caz, beți multe lichide

9) ajutați persoanele care sunt cel mai expuse riscului (cum ar fi persoanele în vârstă și sugarii); controlați temperatura corpului copiilor mici, scăzând-o cu un duș călduț și, atunci când este posibil, deschideți scutecul.

10) oferiți multă apă proaspătă animalelor de companie, lăsându-le într-o zonă umbrită.