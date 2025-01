Stresul și “fața de cortizol”: Cum a devenit hormonul stresului noul cuvânt-cheie în wellness

Deși lumea post-COVID-19 promitea mai puțin stres, realitatea pare să fie exact opusă. În categoria wellness, stresul a fost identificat drept una dintre cele mai mari preocupări ale consumatorilor. Brandurile încearcă constant să răspundă acestei nevoi, iar rezultatul a fost apariția unor tendințe virale precum cocktailul “sleepy girl”, suplimentele cu magneziu și acum conceptul de “față de cortizol”. În plus, creșterea popularității dispozitivelor precum Whoop și Oura, care monitorizează stresul, a făcut ca oamenii să fie mai conștienți de nivelurile lor de cortizol și să caute soluții. Crearea de produse și conținut centrate pe cortizol, hormonul stresului, devine noua direcție în wellness.

“Se observă cu siguranță o tendință emergentă în ceea ce privește suplimentele axate pe cortizol,” a declarat Mark Lacy, director de investiții în sănătate la Raymond James. “Pe măsură ce sănătatea mentală și incertitudinea macroeconomică devin tot mai evidente, stresul și sănătatea mentală ocupă un loc central, iar concepte precum ‘fața de cortizol’ captează atenția.”

Potrivit Asociației Americane de Psihologie, majoritatea celor care experimentează stres se confruntă și cu alte probleme de sănătate, cum ar fi dureri de cap, insomnie și depresie. În același timp, un raport McKinsey arată că generațiile tinere, precum Gen Z, resimt niveluri mai ridicate de anxietate decât cele mai în vârstă.

Pe TikTok, “Cortisol Mocktail” înregistrează o medie de 1,4 milioane de vizualizări săptămânale, cu o creștere de peste 20.000% de la an la an, conform datelor Spate. În plus, căutările Google legate de cortizol sunt frecvent asociate cu termenul “supliment”, ceea ce indică o cerere crescută pentru soluții.

Multe dintre produsele de pe piață care vizează cortizolul includ ingrediente precum ashwagandha, L-theanina și magneziu, ingrediente folosite anterior în suplimente pentru stres. Totuși, brandurile se îndepărtează de utilizarea directă a cuvântului “stres”. “Cuvântul stres stresează oamenii,” a explicat Lacy, subliniind că termenul “cortizol” sună mai științific și nu creează anxietate.

Deși conceptul de “față de cortizol” este parțial contestat de medici, care explică faptul că nivelurile ridicate de cortizol pot cauza efecte indirecte precum inflamația sau oboseala, interesul consumatorilor nu scade. Creatori de conținut și branduri continuă să promoveze beneficiile suplimentelor pentru reducerea cortizolului, susținând că acestea îmbunătățesc somnul, sănătatea pielii și reduc inflamația, ceea ce le transformă într-un pilon al industriei wellness în dezvoltare.