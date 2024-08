Străzi și artere din București închise pe 1 septembrie pentru desfășurarea cursei de ciclism L’Étape Romania by Tour de France (Parteneriat)

Pe 1 septembrie, Bucureștiul va fi gazda L’Étape Romania by Tour de France, cea mai renumită cursă de ciclism din lume dedicată amatorilor și pasionaților. Evenimentul va bloca artere importante ale Capitalei începând cu ora 07:00 dimineața, urmând ca acestea să fie redate circulației după orele 14:00. România se află pentru al treilea an pe harta internațională a prestigiosului eveniment L’Étape, oferind concurenților așteptați la start experiența unică a campionilor chiar la ei acasă: o capitală fără trafic, trei trasee excepționale, cele mai înalte standarde de organizare și o atmosferă festivă care sărbătorește sportul și apartenența, participanții fiind susținuți de familie, prieteni, colegi.

În data de 1 septembrie, traficul va fi restricționat începând cu ora 07:00 dimineața până la orele 14:00 pe următoarele străzi și artere: Bulevardul Unirii, Bulevardul Mircea Vodă, Splaiul Unirii pe sensul către București, Bulevardul Decebal, Bulevardul Basarabia, Calea Victoriei, Bulevardul Regina Elisabeta, Bulevardul Schitu Măgureanu, străzile Știrbei Vodă și Ion Câmpineanu, Șoseaua Kiseleff, străzile Buzești, Berzei, Vasile Pârvan, Bogdan Petriceicu Hașdeu și Bulevardul Libertății. Organizatorii și Poliția Rutieră colaborează pentru a identifica cele mai bune trasee ocolitoare.

Programul evenimentului din 1 septembrie, acțiuni și activități în Race Village-ul amplasat în Piața Constituției:

07:30 – vor lua startul din zona Palatului Parlamentului cei înscriși pe traseul City Adventure de 14 kilometri;

08:30 – vor pleca în cursă cei înscriși pentru traseul The Ride, de 42 de kilometri;

10:00 – vor pleca în cursă cei înscriși pentru traseul The Race, de 85 de kilometri;

13:30 – festivitatea de premiere în Race Village, când sunt planificate activități și surprize atât pentru concurenți, cât și pentru vizitatori.

Pe traseu sunt organizate trei puncte de alimentare care vor asigura nivelul optim de hidratare a concurenților: unul în zona de start și finish, unul la Arena Națională și unul în Piața Victoriei. De asemenea, concurenții au la dispoziție suport tehnic fix în aceleași zone ca punctele de hidratare și unul mobil, care va însoți plutonul pe întreaga cursă. O echipă medicală cu înaltă pregătire profesională și vastă experiență în medicina de urgență va fi prezentă la fața locului pe toată perioada evenimentului. Ambulanțele SMURD (tip C) vor asigura intervenție medicală în caz de urgență și sunt dotate cu toate echipamentele medicale prevăzute de regulamentele în vigoare la nivel național. Race Village-ul L’Étape Romania by Tour de France din Piața Constituției va spune tuturor povestea brandului legendar prin intermediul unei expoziții Tour de France și a numeroaselor activări ale sponsorilor, într-o atmosferă relaxantă de festival care va transforma Bucureștiul, pentru o zi, în Capitala ciclismului românesc. Tot aici vor fi organizate: o zonă comercială cu profil sportiv unde vor fi prezente cele mai importante branduri de echipament și nutriție sportivă, food court, zonă de încălzire pentru concurenți, asistență mecanică pentru cicliști, zonă de masaj, zonă de premiere cu scenă și numeroase concursuri cu premii realizate de sponsorii evenimentului.

“După ce Jocurile Olimpice au reaprins emoțiile pe care sportul le aduce în viața noastră, ne bucurăm să putem oferi pasionaților de ciclism, legendarul L’Étape by Tour de France, în cadrul celui mai mare festival de ciclism din România. Mulțumim tuturor celor care s-au alăturat acestui demers, sponsori și autorități. Vă așteptăm la start cu multe activări, concursuri și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru spectatori.” (Tudor Ștefan Mocuța – CEO MPG).

Numeroase companii de top din România s-au alăturat celui mai puternic brand de ciclism din lume. Presenting Partner este Decathlon, iar Sponsor Oficial este Skoda, alături de care s-au implicat, în calitate de sponsori, Dorna și RTPR.

Furnizorii oficiali ai evenimentului sunt: Powerbar, URSUS, Paste Băneasa, Lindab, Reciclad’Or, Remat Holding, Agriro Fresh & Oliveris, ESX, Black Cab, Terapie pentru mișcare, JW Marriott Bucharest Grand Hotel, De Coltesti-Torockoi, Gramofon, Lura, Herbalsana.

Partenerii evenimentului sunt: Primăria Municipiului București, Maya Textil, Farmacia de detergent, CPI Security, MTB Academy, Bălașa Percussion și VESTA.

Europa FM susține evenimentul în calitate de Partener Media Principal, căruia i s-au alăturat TVR, Adevărul, Click!, G4Media, GSP.ro, Revista BIZ, Revista CARIERE, Ziarul BURSA, KLARMEDIA – Partener monitorizare presă, GabrielSolomon.ro, RIDERSCLUB.ro, SPORTYA.net și Biciclistul.ro.

Decathlon sprijină acest eveniment pentru al treilea an consecutiv. Anul acesta, pe lângă sponsorizarea tricourilor din kit-ul de participare, Decathlon va fi prezent cu un stand cu accesorii pentru cicliști și un atelier pentru reglaje de ultim moment. Decathlon, cunoscut pentru misiunea sa de a face sportul accesibil tuturor, continuă să promoveze un stil de viață activ și sănătos prin sprijinirea evenimentelor sportive de prestigiu.

Partenerii instituționali care susțin evenimentul sunt Ambasada Franței, Institutul Cultural Francez și Federația Română de Ciclism. Logistica complexă a evenimentului este implementată în parteneriat cu MTB Academy.

Suntem încântați să anunțăm că susținem activ Fundația CLOVES Romania prin intermediul evenimentului L’Étape Romania by Tour de France. Copiii cu sindromul CLOVES se confruntă cu multiple probleme de sănătate. Prin această inițiativă, dorim să contribuim la conștientizarea problemelor cu care se confruntă copiii din comunitatea CLOVES și vă invităm să îi susțineți la rândul vostru, prin donații pe https://www.sindromulcloves.ro/.

L’Étape Romania by Tour de France presented by Decathlon este organizat de MPG România, lider de piață pe segmentul proiectelor sportive adresate participanților amatori, cu o experiență semnificativă, care include organizarea a peste 8.000 de evenimente sportive, pe parcursul a peste 27 de ani de activitate. Conceptul evenimentului L’Étape by Tour de France aparține AMAURY SPORT ORGANISATION (A.S.O), Franța, liderul mondial în organizarea curselor de ciclism și deținătorul legendarului brand Tour de France.

Mai multe detalii despre seria globală de evenimente și despre competiția locală se găsesc pe site-ul oficial romania.letapebytourdefrance.com, iar cei care doresc să intre în cursă se pot înscrie în secțiunea REGISTRATION. Informații la zi se găsesc pe profilurile de

Facebook: https://www.facebook.com/letaperomania și

Instagram: https://www.instagram.com/letaperomania/.