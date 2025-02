Stolojan: România se împrumută cel mai scump din UE / „Anul trecut am plătit numai pe dobânzi la datoria publică peste 7 miliarde euro”

Fost premier al României și economist la Banca Mondială, Theodor Stolojan a declarat la Digi24 că România se împrumută la cele mai mari dobânzi din UE din cauza deficitului bugetar foarte ridicat și că este obligată să reducă acest deficit, pentru ca datoria publică să nu ajungă să coste mai mult decât sănătatea sau educația. Stolojan a precizat că România a plătit anul trecut 7 miliarde de euro doar pentru dobânzi la datoria publică, iar anul acesta va plăti 8 miliarde de euro.

Theodor Stolojan a explicat că guvernul nu are credibilitate în fața mediului de afaceri și a oamenilor din cauza deficitului bugetar foarte ridicat. „Guvernul a fost obligat să ia niște măsuri peste noapte. Ne-am trezit într-o situație în 2024 în care am realizat un deficit (bugetar) record – 152 de miliarde (de lei), 8,65% din PIB – n-am mai avut asemenea deficit decât în anul 2020, cu pandemia. De fapt, guvernul a fost în situația în care nu mai putea continua așa cum a continuat până în prezent. Am primit deja avertismente de la piețele financiare (…) Asta nu înseamnă că nu ne mai putem împrumuta, dar ne împrumutăm la niște costuri care devin excesive. Deja noi, România, în prezent, ne împrumutăm la cele mai mari dobânzi față de alte țări din UE”, a afirmat Stolojan.

El a precizat la ce nivel au ajuns dobânzile la care se împrumută statul român.

„Gândiți-vă că anul trecut am plătit numai pe dobânzi la datoria publică peste 7 miliarde de euro. Deci 36 de miliarde de lei. Iar anul acesta, în 2025, vom plăti peste 8 miliarde de euro. Nu mai putem continua așa. Dacă ne uităm în 2019, față de 2024, PIB-ul s-a mărit de 1,7 ori, deci puterea economică a țării s-a mărit de 1,7 ori, în timp ce deficitul bugetar s-a mărit de 3,1 ori”, a spus Stolojan.

Fostul premier arată că șansa României este legată de UE, care și-a schimbat modul de gândire și nu mai cere reducerea deficitului de la un an la altul, ci treptat, pe o perioadă de 4-7 ani.